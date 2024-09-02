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Швед: очень важно сейчас, как никогда, воспитывать детей в духе любви к своей Родине

02 сентября 2024 19:52
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Море цветов и белых бантов. Ярко и празднично в стране начался новый учебный год. 2 сентября за парты сели школьники, в аудитории вернулись студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предварили торжественные мероприятия и праздничные линейки.

Швед: очень важно сейчас, как никогда, воспитывать детей в духе любви к своей Родине-2

Группа профильной направленности появилась в Гомеле. Для тех, кто мечтает посвятить свою жизнь прокурорской работе, открыли специализированный правовой класс. 

На линейке юные правоведы предстали в новой форме. Она полностью повторяет облачение действующих советников юстиции, но не имеет знаков различия. Это 4-й подобный класс в стране и первый в регионе. Для Генеральной прокуратуры сотрудничество со школами позволяет сформировать кадровый резерв и воспитывать настоящих патриотов Родины.

Швед: очень важно сейчас, как никогда, воспитывать детей в духе любви к своей Родине-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Очень важно сейчас, как никогда, детей воспитывать в духе преданности и любви к своей Родине, к памяти о предках, рассказывать им, как жили и что ценили наши дедушки, бабушки, прадедушки.

Для «Юных прокуроров» разработали экспериментальную программу. Кроме углубленного изучения некоторых предметов, их ждет тематический факультатив. Это отличная возможность приобщиться к профессии со школьной скамьи. Доступны не только гуманитарные направления.

Подробности смотрите в видео

# Андрей Швед # Школы Беларуси

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