Швед: очень важно сейчас, как никогда, воспитывать детей в духе любви к своей Родине

Море цветов и белых бантов. Ярко и празднично в стране начался новый учебный год. 2 сентября за парты сели школьники, в аудитории вернулись студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предварили торжественные мероприятия и праздничные линейки.

Группа профильной направленности появилась в Гомеле. Для тех, кто мечтает посвятить свою жизнь прокурорской работе, открыли специализированный правовой класс.

На линейке юные правоведы предстали в новой форме. Она полностью повторяет облачение действующих советников юстиции, но не имеет знаков различия. Это 4-й подобный класс в стране и первый в регионе. Для Генеральной прокуратуры сотрудничество со школами позволяет сформировать кадровый резерв и воспитывать настоящих патриотов Родины.