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Щука, карп, карась: в Минское море выпущены тонны рыбы

20 октября 2016 19:29
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Новости Беларуси. У любителей отдыха с удочкой появилось больше шансов на улов, а у столичных водоемов – возможность оздоровиться. 20 октября прошло последнее в этом году зарыбление. Тонны рыбы разных размеров выпущены в большое плаванье по Минскому морю. Осень – самое благоприятное время для такой работы.

Рыба лучше переносит перевозку и заселение.

Всего за сезон выпущено более 10 тонн рыбы. Среди новых обитателей рек: щука, карп и карась, сообщили в программе «Столичные подробности».

Дмитрий Сыроквашка, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий Белорусского общества охотников и рыболовов:
Выпущено около 3 тонн щуки, или более 8 тысяч экземпляров. Хотелось бы отметить, что

данная рыба еще не достигла промысловой меры и при поимке рыболовами должна быть возвращена в рыболовные угодья.

# общество # Рыбалка в Беларуси

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