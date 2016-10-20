Щука, карп, карась: в Минское море выпущены тонны рыбы

Новости Беларуси. У любителей отдыха с удочкой появилось больше шансов на улов, а у столичных водоемов – возможность оздоровиться. 20 октября прошло последнее в этом году зарыбление. Тонны рыбы разных размеров выпущены в большое плаванье по Минскому морю. Осень – самое благоприятное время для такой работы.

Рыба лучше переносит перевозку и заселение.

Всего за сезон выпущено более 10 тонн рыбы. Среди новых обитателей рек: щука, карп и карась, сообщили в программе «Столичные подробности».

Дмитрий Сыроквашка, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий Белорусского общества охотников и рыболовов:

Выпущено около 3 тонн щуки, или более 8 тысяч экземпляров. Хотелось бы отметить, что