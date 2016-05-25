Штрафовать нельзя копать: нелегальные археологические раскопки могут обойтись в 10,5 млн рублей

Новости Беларуси. За незаконный поиск и оборот артефактов в Беларуси будут наказывать рублем. Нелегальные раскопки могут обойтись в сумму от 15-ти до 50-ти базовых величин, а вот за продажу или покупку их же грозит и того больше. Во что еще может обернуться стремление докопаться до глубины веков?

Старинные монеты, значки, статуэтки и даже холодное оружие. Все это и не только дважды в неделю можно увидеть в одном из столичных домов культуры. Здесь коллекционеры продают или обмениваются необычными находками. Только не все спешат похвастаться артефактом перед камерой.

И не случайно. Раньше за прогулки по полю с металлоискателем денежного наказания не было. Но возможно, вскоре за незаконный поиск и оборот ценных находок будут штрафовать. Соответствующий законопроект сегодня приняли депутаты Палаты представителей. Так, нелегальные раскопки могут обойтись от 15 до 50 базовых величин, а вот за покупку или продажу артефактов грозит штраф до 30 базовых.

Наталья Кучинская, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Незаконная деятельность черных копателей наносит невосполнимый урон нашему с вами наследию. И, в принципе, нарушается ход истории.

Коллекционеры и нелегальные любители «копнуть вглубь истории», мягко говоря, не в восторге. Аркадий Алексеевич показывает сегодняшнее приобретение. Это старинная иконка святой мученицы Параскевы. Информацию, где и кто ее нашел, обладатель не раскрывает.

Аркадий Бойковский, коллекционер:

Будем собираться, но покупать в другом месте.

Авантюры, сокровища, старинные карты с кладами. Только в жизни не все так романтично, как пишут в книгах. И если для любителей – азарт и нажива, то для ученых – обидные пробелы в истории.

Александр Башков, доцент кафедры истории славянских народов Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук:

Допустим, у нас недалеко от Чернавчиц есть целый комплекс археологических памятников. Все римские монеты, которые в свое время черные там повыдергивали, они расползлись по всей республике и, вероятно, за рубеж, что не позволит нам уже более детально изучить этот регион.

Заниматься раскопками могут только археологи и только с разрешения национальной академии наук. Это предусматривает уже существующий указ.

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Заканадаўства Беларусь прыводзіць у поўную адпаведнасць міжнародным прынятым нормам. Лічыцца дрэнным тонам выстаўляць на аўкцыёнах археалагічныя рэчы. На нармальных, прыстойных аўкцыёнах, якія сябе паважаюць, у Еўропе такія рэчы не выстаўляюцца. Гэта баніцца адразу.

Историки сходятся в одном: белорусская земля дышит историей и полна удивительными реликвиями. Принадлежат они государству. А, значит, парадокс наконец будет разрешен: музеи больше не будут выкупать у чернокопателей то, что и так принадлежит государству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.