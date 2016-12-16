Штраф за необоснованные цифры в жировках, предупреждение владельцев о конфискации авто: инициативы депутатов

Новости Беларуси. Депутаты предлагают штрафовать за включение в жировку оплату дополнительных услуг, на которые потребитель не «подписывался». Иными словами, договор на их оказание не был заключен.

Этот вопрос 16 декабря был рассмотрен на заседании сессии Палаты представителей. Проблема действительно насущная: с жалобами на необоснованные цифры в жировках к народным избранникам обращались неоднократно. По большей части, это касается деятельности товариществ собственников.

Теперь платежный «сюрприз» в жировке может обернуться штрафом в размере от 4 до 10 базовых величин. Такая мера должна помочь навести порядок в начислениях.

Сегодня в Овальном зале прозвучала еще одна резонансная инициатива. Депутаты предлагают предупреждать владельцев, чьи авто подлежат конфискации из-за управления ими другим лицом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эта норма нами подана с целью защиты прав собственников автотранспортных средств. Потому что если собственник узнает о том, что водитель на его автомобиле уже был привлечен к ответственности административной и лишен водительского удостоверения сроком до 3 лет, то вряд ли он второй раз даст управлять этим автомобилем.

Кроме этого, депутаты предлагают ввести административную ответственность за умышленное незаконное разглашение персональных данных из регистра населения. Речь идет о лицах, которым эта информация доступна в силу служебного положения.

Принципиальную корректировку предложило Министерство внутренних дел. За подобное нарушение может быть введен штраф от 4 до 20 базовых величин.