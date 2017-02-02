Штраф за курение в 800 рублей, экономический рост и наука: что белорусы хотят спросить у Президента

Новости Беларуси. Большой разговор с Президентом состоится уже 3 февраля, и белорусы активно пользуются возможностью задать свой вопрос главе государства. Темы, которые волнуют граждан – самые разные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники БелТА:

Сейчас поступает около 25 вопросов, мы их оперативно обрабатываем. Вот и еще одно пришло.

Возможность адресовать свои вопросы онлайн напрямую Президенту у белорусов появилась впервые. Сервис на информационном портале БелТА открылся за несколько дней до большого разговора с главой государства.

Жилищно-коммунальные проблемы, кредитование жилья, третий декрет Президента об иждивинцах – список актуальных тем неисчерпаем. Уже поступили сотни вопросов.

Дмитрий Жук, генеральный директор белорусского государственного информационного агентства БелТА:

Это упрошенный механизм, когда не нужно писать много бумаг, жалоб. Донести свои какие-то чаяния и веяния. Кстати, очень много предложений. Например, предложение ввести штраф за курение 800 рублей.

Нестандартный и сам формат встречи. Это будет не просто пресс-конференция. К диалогу приглашены и многочисленные эксперты – экономисты, политологи, представители общественных объединений и партий.

Более 50 журналистов от отечественных и зарубежных изданий.

Михаил Ковалев, профессор Белорусского государственного университета:

Думаю, важнейшей темой будет восстановления экономического роста, который был в Беларуси ранее. Я напомню, что за 21 год президенства Александра Григорьевича благосостояние выросло в 4,5 раза, в среднем на 7,5% в год. Не смотря на два последних плохих года, в целом мы росли очень быстро.

Главная задача – услышать максимальное число мнений по самым важным вопросам внешней и внутренней политики страны. Обратная связь на практике.

Пресс-конференция на таком уровне – для журналистов и экспертов событие не рядовое. Ответы белорусского лидера практически всегда разбирают на цитаты. Еще одно объяснение определения «Большой разговор» – отсутствие временного регламента. Это значит, что есть возможность в доверительной беседе обсудить волнующие темы.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Я думаю, будут вопросы о науке и ее роли в нашей экономике. Это естественно, потому что мы чувствуем, что мир буквально на переломе. И все чаще слышим такие заявления, как «промышленная революция» и «индустрия 4.0». В этой ситуации нам нужно правильно сориентироваться, выбрать приоритеты, собрать силы и мобилизовать их на нужный вектор.

Что бы в самый важный момент техника не подвела, сегодня все оборудование еще раз тщательно проверяют – звук, свет. Транслировать разговор из зала будут 11 камер. Здесь смонтировано 210 квадратных метров светодиодных экранов. Сейчас к работе готовятся и наши специалисты. Здесь оперативно разворачивается передвижная студия.

Пресс-конференция главы государства – событие знаковое, в том числе с медийной точки зрения.

Все действо – в прямом эфире. Прямая трансляция по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио начнется в 10.00. Наши корреспонденты будут выходить в прямой эфир, телеверсию Большого разговора на нашем телеканале можно будет увидеть уже вечером.

Юлия Бешанова, СТВ:

Как Александр Лукашенко готовится к порой, весьма острым вопросам? И почему мы всегда обращаем внимание на того, о чем и кто первый спрашивает президента? Ответы узнаем уже менее чем через сутки.