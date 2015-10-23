Штраф до 15 базовых величин: владельцы собак в Минске обязаны на прогулки ходить с совком и пакетом

Инна в своем маленьком питомце уже почти семь лет души не чает. Как только в ее доме появилась Мэри, для фаворитки сразу приобрели поводок, и, что немаловажно, сходу сделали прививки. У этой яркой представительницы чихуахуа есть и собственная прописка. Хозяйка постаралась – зарегистрировала питомца в коммунальной службе.

Инна Кунц:

Она у нас имеет паспорт, чип, то есть у нее есть специальный идентификационный номер. Обязательно, ты взял на себя ответственность, взяв маленькое существо или большое. Ты должен за ним ухаживать в полной мере – делать прививки все, которые собаке прописаны и, конечно, убирать за ней на улице.

Согласно правилам содержания, в общественных местах собаку нужно держать на коротком поводке и в наморднике. А на прогулки ни ногой без совка с пакетом. Кстати, с нарушителями разговор – короткий. Штраф до 15 базовых величин грозит каждому, кто посягнет на порядок города и безопасность его жителей.

Екатерина Корнева, инженер отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Партизанского района»:

Животные должны быть зарегистрированы с течение трех дней со дня приобретения, щенки и котята – возрастом три-три с половиной месяца. Если в многоквартирном доме квартиру занимает один собственник, то не более двух животных можно содержать. Если несколько собственников – на каждую семью не более одного с согласия всех совершеннолетних.

В правилах содержания говорят и о том, что нельзя допускать загрязнения животными общественных мест. Но нередки случаи, когда вместо специально оборудованных площадок для выгула собак хозяева четвероногих выбирают максимум прогулку вблизи детской площадки. Притом, что на дворовых территориях выгул животных категорически запрещен!

Немало опасностей может поджидать и в песочнице. Ведь необычные находки, порой оставленные домашними любимцами, для ребенка могут обернуться реанимацией. И все по вине недобросовестных собаководов.

Ирина Глинская, заведующий эпидемиологическим отделом ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Более трех тысяч человек ежедневно обращаются в антирабические пункты за помощью после укусов. 20 процентов примерно из них – это детки. Если животное нанесло ранение, нужно в течение 15 минут промыть рану под струей теплой воды с мылом, а края раны обработать 5-процентной настойкой йода и незамедлительно обратиться в медучреждение.

С беспечность владельцев домашних животных в столице планируют бороться с помощью доработок в специальном законопроекте. Так, хозяин собаки или кошки должен своевременно чипировать их в ветеринарных службах, выводить собак из квартир и жилых домов исключительно на поводке и в наморднике. А также, планируется, что в десятидневный срок со дня приобретения домашних любимцев нужно бесплатно регистрировать по месту проживания. Документ предусматривает и запрет на размещение питомников в квартирах, жилых домах и на придомовой территории.