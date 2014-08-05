Шокирующее видео: китаец готовит суп в стиральной машине

Новости Китая. Молодой человек из Китая предпочитает использовать при приготовлении пищи не только кухонную технику.

На видео китаец готовит суп в стиральной машине.

Он почистил и порезал картофель, после чего забросил его вместе со свиными ребрышками в стиральную машину.

Машина стирала, вернее, готовила на протяжении часа. После чего молодой человек достал содержимое и разложил по тарелкам. Блюдо, очень похожее на настоящий суп, он уплетает за обе щеки, и, кажется, ему это нравится.

Молодой человек предупреждает: готовить нужно в новой стиралке, чтобы избежать мыльного привкуса в блюде...

И все-таки домашний суп, приготовленный на плите в кастрюльке, куда более приятное зрелище. Да и легкая пища в тридцатиградусную жару – настоящее спасение.

Приготовить легкий и удивительно вкусный суп можно из простых продуктов.

Для приготовления супа из шпината нам понадобятся: замороженный шпинат, сельдерей, картофель, молоко, сливочное масло, бульон, но его можно заменить и обычной водой. Пошаговую инструкцию приготовления этого блюда вы узнаете здесь.