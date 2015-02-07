Первомайский квартал в Минске: какой вклад он внес в развитие медицины и почему улица Первомайская называлась Веселой

Остроконечные крыши, ажурные кованые балконы и настоящая черепица. Квартал ярких малоэтажек на углу Первомайской и Красноармейской кажется уголком Западной Европы. Вы как будто попадаете в Литву или Польшу – так хорошо отреставрирована эта старинная архитектура.

Предлагаем прогуляться по уникальному столичному кварталу и изучить его историю.

Из центра вниз спускаемся по улице Красноармейской. За два века своей жизни она поменяла уже четыре имени, и все они связаны с армией. Вначале улица называлась Кошарская, что значит Казарменная. Потом была Батальонной, затем носила имя в честь командующего минским гарнизоном прославленного генерала Скобелева, который жил на этой улице ближе к нынешнему дому офицеров.

После революции улица стала Красноармейской. Дело в том, что этот район всегда был военным, здесь жили офицеры, стояли казармы, поэтому топонимика неслучайна.

Но была у этого квартала и другая – специфическая – слава.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Где жили офицеры, где жили солдаты, там во все времена было то или иное обслуживание. Я сейчас говорю не только об обслуживании магазинами, какими-то продуктовыми заведениями, допустим. Сюда, по понятным причинам, слетались минские дамы легкого поведения. Может быть, поэтому из-за обилия таких дам, из-за обилия разнообразных питейных заведений, улица, которая начинается от Красноармейской и уходит в ту сторону, называлась когда-то Веселой. Вот о ней и будет сегодня у нас разговор.

После революции в 1923 году название улицы Веселая показалось властям сомнительным, и она стала Первомайской. Интересно, что имя с тех пор улица не меняла, несмотря на то, что во время оккупации немцы от всех советских идеологических названий отказывались. Но Первомайскую решили оставить, потому что Первое мая было праздником и в гитлеровской Германии.

Сегодня на табличках старых домов можно увидеть и 1918, и 1948 годы постройки. Дело в том, что квартал возводился в разное время. К сожалению, не всегда даты на жилых паспортах в нашем городе точно указывают год строительства. На многих дореволюционных домах, как правило, пишут 1917 или 1918 год. А 1948 – на зданиях, которые восстанавливались после войны, хотя могли быть построены и до нее.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Несколько зданий до революции, в частности, это, где находится парикмахерская и аптека. Те дома, которые за ним, четыре дома, здесь определить их возраст сложнее. Понятно, что они довоенные или начала 40-х, или 30-е годы, или дореволюционная основа и завершение в 40-е. На снимке 60-летней давности изображен тот же пейзаж. Обратите внимание, что в целом форма домов современная, но, конечно, красивыми их назвать пока еще нельзя. Прошло меньше 10 лет после войны, еще они не восстановлены окончательно. По левую сторону улицы – забор, за ним – практически пустырь. И только начинается строительство сквера, который сейчас уже вытянулся на два десятка метров вверх, деревья вытянулись.

Уникальная архитектура с острыми завершениями крыш – эксклюзив для нашего города.

Дома впечатляют не только с фасада, но и со двора. Внутренняя часть весьма ухоженная и уютная – особое пространство, которое как стена закрывает от шума города. Интересно и расположение домов. Они стоят не строго в ряд, а с отступами и выступами. И форма зданий не всегда следует традиционному прямому параллелепипеду, встречаются и многогранники.

Окончательно преобразили этот квартал литовские реставраторы в конце 80-х годов XX века. Именно они навели лоск, покрыли крыши качественной черепицей, сделали кованые решетки на балкончиках. Все со вкусом и в рамках стиля.

Если до реконструкции все дома были жилыми, то после нее на первых этажах зданий появились магазины и иные заведения. К примеру, в эпоху книжного бума 70-80-х здесь был замечательный букинистический магазин, народу было мало, а выбор книг вполне приличный, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

И все-таки вернемся к истории.

Улица Веселая была не только своеобразным «кварталом красных фонарей», местом публичных домов и питейных заведений. Этот район сыграл немалую роль в развитии медицины в Минске.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

В списке минских врачей, которые работали в городе в начале XX века, есть такая графа: «Доктор Петр Алексеевич Грацианов – сифилис и венерические болезни. Веселая улица, собственный дом по понедельникам и четвергам с 6 до 7». В принципе, Веселая улица, как мы уже знаем, была неплохим местом для лечения болезней такого рода. Клиентуры всегда хватало. Но прославился Петр Грацианов совсем не этим. Родившийся 160 лет назад в Нижегородской губернии, этот человек окончил медико-хирургическую академию в Петербурге и в 90-е годы стал первым в истории санитарным врачом города Минска. Купил дом здесь, на Веселой улице, написал монографию «Очерк врачебно-санитарной организации русских городов».

В доме Грацианова на Веселой улице проходили заседания двух важных для жизни города организаций: Городского санитарного комитета и Минского отделения общества борьбы с заразными болезнями.

Председательствовали сам градоначальник граф Карл Чапский, секретарь врач Грацианов и немалый список хороших докторов. Именно по инициативе Грацианова, представлявшего Минское общество врачей, в нашем городе была открыта инфекционная лечебница. Сегодня хотелось бы, чтобы память об этом выдающимся враче не исчезла.

Набережная Свислочи и известный минчанам мост между Пулихова и Первомайской – это еще одна тропа к столичной летописи медицины.

Кстати, дореволюционный предшественник этого моста назывался, как и улица – Веселый. Приблизительно в этом районе у реки находился 8-й дом, принадлежавший Минской городской управе. В нем размещался бесплатный родильный приют.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

В 1895 году молодой врач Иван Устинович Зданович, который впоследствии организует училище для слепых детей, который впоследствии станет основателем поселка под Минском, носящего до сих пор его имя, только с одной измененной буквой – Ждановичи, основал Минский бесплатный родильный приют. За свои деньги оснастил его необходимым оборудованием, приют на 10 коек, кроватями, а затем передал все городу.

Количество мест в приюте со временем увеличилось до 20, и хоть для большого города это немного, для неимущих женщин это было спасением, ведь и питание, и проживание, и обслуживание – все было бесплатным. Штатный медицинский персонал состоял из врача и трех акушерок.

В 1912 году услугами воспользовались 578 женщин различных национальностей. Обеспечивался родильный приют за счет города и благотворительных взносов. В качестве попечителей привлекались особы высокого ранга. Традиционно одну из кроватей содержали за счет императрицы Марии Федоровны за 150 рублей в год, как было принято в те времена.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Как давали деньги другие, уже минские богатые люди. 1905 год – Ядвига Иеронимовна Любанская, 1909 год – Стефания Густавовна Ванькович. 1913 год – княгиня Магдалина Радзивилл. Это знаменитые в Беларуси фамилии.

После революции он продолжал существовать на этом же месте, в этом же доме. Сперва под названием «Первый городской родильный приют», потом он стал называться «Родильным домом № 1». Именно так он числится в телефонной книге Минска за 1938 год. После войны было построено существующее и поныне огромное здание на улице Володарского и родильный дом № 1 переехал туда.

Район Первомайской был не только военной, но и промышленной окраиной города. Так, эта дорога – сегодня внутриквартальный проезд, а когда-то – самостоятельная улица Окольная. На ней больше века назад возник кошарский завод Якобсона-Лившица. Специализация – металлообработка, не очень сложные по тем временам машины, в основном сельскохозяйственная техника.

В 1928 году завод получил имя «Коммунар». Сегодня мы его знаем как «Станкостроительный завод имени Кирова». Это производство раньше занимало огромную территорию и пользовалось хорошей репутацией. Как будет использоваться промзона в будущем, пока вопрос открытый.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Было несколько проектов. Один из них был совершенно страшным. Предполагал снос не только того, что сейчас стоит на территории завода, но и квартала, который мы осмотрели, и строительство на этом месте чего-то стеклянного и бетонного. К счастью, от этого проекта отказались. Сейчас понятно, что на месте завода что-то будет. Что – не знаем, но судя по тому, что на домиках квартала появились охранные таблички, пока на сегодняшний день они в безопасности. Будем надеяться, что эти дома еще долго будут украшать наш город.

Найдите время прогуляться по удивительному кварталу Первомайской и вы откроете для себя совершенно другой Минск.