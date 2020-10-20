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Школу с бассейном строят в Столбцах. Её откроют в сентябре 2021 года

20 октября 2020 14:19
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Новости Беларуси. В Столбцах появится школа с бассейном, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она будет рассчитана на 720 мест.

Строительство началось в конце июля. На объекте завершается заливка фундамента. Приступили к монтажу каркаса и подъездной дороги.

Школу с бассейном строят в Столбцах. Её откроют в сентябре 2021 года-1

Школа разместится в молодом микрорайоне, на улице Мира. Здание трех-, четырехэтажное, разделено на пять блоков. Здесь будут все условия для учебной и внеклассной деятельности. Рядом со школой установят площадки для волейбола, баскетбола, настольного тенниса и отдыха.

Школу с бассейном строят в Столбцах. Её откроют в сентябре 2021 года-4

Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:
Нормативный срок строительства – 18 месяцев, но планируем построить за 12. Планируем в январе полностью уже выйти на кровлю и в зимний период заниматься отделочными работами. В школе будет стандартный набор классов, плюс тематический класс будет по МЧС. Также школа будет с бассейном.

Школу с бассейном строят в Столбцах. Её откроют в сентябре 2021 года-7

Школа станет четвертой в городе. Здание планируют открыть в сентябре 2021-го. Таким образом, новый учебный год начнется в современных кабинетах.

# Школы в Беларуси # общество # Александр Цивако # Фотофакт

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