Школу с бассейном строят в Столбцах. Её откроют в сентябре 2021 года

Новости Беларуси. В Столбцах появится школа с бассейном, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она будет рассчитана на 720 мест. Строительство началось в конце июля. На объекте завершается заливка фундамента. Приступили к монтажу каркаса и подъездной дороги.

Школа разместится в молодом микрорайоне, на улице Мира. Здание трех-, четырехэтажное, разделено на пять блоков. Здесь будут все условия для учебной и внеклассной деятельности. Рядом со школой установят площадки для волейбола, баскетбола, настольного тенниса и отдыха.

Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Нормативный срок строительства – 18 месяцев, но планируем построить за 12. Планируем в январе полностью уже выйти на кровлю и в зимний период заниматься отделочными работами. В школе будет стандартный набор классов, плюс тематический класс будет по МЧС. Также школа будет с бассейном.