Школьные автобусы МАЗа отвечают всем требованиям безопасности

Новости Беларуси. 2 сентября могилевские ученики получили в подарок 10 новых автобусов. Они соответствуют всем требованиям безопасности и оборудованы вместительным отсеком для рюкзаков. Закупка транспорта предусмотрена специальной программой Банка развития. Она началась в 2013 и финиширует в 2017 году.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

С Минским автомобильным заводом разговаривали про новую модель автобуса, мы изначально договаривались, что это не будет автобус для небольшого белорусского рынка. Мы должны создать модель, которая сможет на конкурентных условиях побеждать в тендерах. А Банк развития как финансовый институт, уполномоченный на поддержку экспорта, поставит в приоритет экспортную поддержку этих автобусов. Мы договорились, что окажем спонсорскую помощь на конструирование принципиально нового автобуса, который учтет многочисленные замечания, которые появились именно в сельской местности.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ»:

Учтены все моменты для того, чтобы повысить, прежде всего, проходимость этих автобусов, особенно еще и в зимних условиях. Мы увеличили продольную базу, увеличили углы въезда-выезда, что значительно повышает проходимость автобусов. И на перспективу надо думать и об экологии. В новом автобусе предусмотрен двигатель Евро-5.

Всего в учебные заведения планируют направить 300 школьных автобусов. Это позволит решить проблему обеспечения подвоза детей на селе к местам обучения и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.