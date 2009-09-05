Минобороны тренирует виртуальных пилотов

Виртуальные пилоты смогут тренироваться на базе нового компьютерного центра Министерства обороны Беларуси.

По словам министра обороны Беларуси генерал-полковника Леонида Мальцева, в нынешнем году на базе Министерства обороны открывается компьютерный центр, который станет фактической базой для тех, кто занимается компьютерным спортом.

В этом центре разместится штаб отдельного виртуального истребительного штурмового полка =BY=. С каждым годом все больше геймеров приходят в ряды белорусских Вооруженных Сил. Минувшим летом в компьютерных играх участвовал виртуальный пилот, который впоследствии решил стать реальным летчиком и поступил на авиационный факультет Военной академии.

«Белорусская армия - это высоко интеллектуальная структура, в которой развитию информационных технологий уделяется самое пристальное внимание», - отметил Леонид Мальцев. По его словам, системы управления армией, новейшие образцы техники, которые стоят на вооружении в войсках, требуют навыков владения компьютером и информационными технологиями. В Вооруженных Силах, по словам министра, в последнее время уделяется внимание не только развитию, но и созданию компьютерных игр, которые бы способствовали подготовке молодежи к вступлению в Вооруженные Силы и развивали у них чувство патриотизма.

Министр отметил, что в первую очередь работа сотрудников центра и членов виртуальной команды пилотов будет иметь прикладное значение - детям и подросткам, а также всем, кто заинтересуется этим проектом, будут даны фундаментальные знания по истории Отечества. «Ведь именно командные игры дают возможность изучить технику и тактику боя, позволяют воспитать в молодом человеке патриотизм», - отметил Леонид Мальцев. Он подчеркнул, что при создании методической системы использования компьютерных игр будет делаться акцент на систему преподавания, сообщает БЕЛТА.