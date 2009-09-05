Минчан научат танцевать сальсу

В море латиноамериканской энергии окунется белорусская столица благодаря фестивалю «Энергия ритма», который пройдет с 18 по 20 сентября в Минске.

В программе фестиваля планируются мастер-классы танцев сальса, бачата, зук, зажигательные вечеринки с танцевальными шоу, фотовыставка, живая музыка, конкурсы, сюрпризы от партнеров фестиваля.

Каждый желающий сможет поучаствовать в фестивале и выбрать любое количество мастер-классов для посещения. За три дня можно будет освоить базовые элементы сальсы, а также научиться танцевать другие популярные латиноамериканские танцы. На некоторые занятия можно будет приходить всей семьей.

В фестивале примут участие инструкторы афро-кубинских танцев, гости из стран СНГ, сообщает БЕЛТА.