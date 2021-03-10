Новости Беларуси. В гостях программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома.
Ольга Коршун, СТВ:
Назначение на должность председателя облисполкома вы восприняли как понижение или как повышение?
Новости Беларуси. В гостях программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома.
Ольга Коршун, СТВ:
Назначение на должность председателя облисполкома вы восприняли как понижение или как повышение?
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Это, кстати, вопрос, который активно обсуждался и в медицинской среде.
Ольга Коршун:
Вы вообще в этом пуле чиновничьем относительно оказались недавно.
Владимир Караник:
Для госслужащего любого уровня надо понимать, чем дышат люди на рабочих местах.
Ольга Коршун:
По поводу Lexus.
Владимир Караник:
Не имею ни я, ни моя жена никакого отношения к этому Lexus.
Ольга Коршун:
Вы собираетесь себе делать прививку?
Владимир Караник:
У меня антитела в настоящий момент есть.
Ольга Коршун:
Так ли актуален польский вопрос, как это тоже пытаются преподнести в некоторых СМИ?
Владимир Караник:
Область у нас многоконфессиональная и многонациональная.
Смотрите в воскресенье, 14 марта, в 21:05 программу «В людях» на телеканале «РТР-Беларусь».