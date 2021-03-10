Прямой эфир

Владимир Караник: «Для госслужащего любого уровня надо понимать, чем дышат люди на рабочих местах»

10 марта 2021 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В гостях программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома.

Ольга Коршун, СТВ:  
Назначение на должность председателя облисполкома вы восприняли как понижение или как повышение?  

Владимир Караник: «Для госслужащего любого уровня надо понимать, чем дышат люди на рабочих местах»-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:  
Это, кстати, вопрос, который активно обсуждался и в медицинской среде.  

Ольга Коршун:  
Вы вообще в этом пуле чиновничьем относительно оказались недавно.  

Владимир Караник:  
Для госслужащего любого уровня надо понимать, чем дышат люди на рабочих местах.

Ольга Коршун:  
По поводу Lexus.  

Владимир Караник:  
Не имею ни я, ни моя жена никакого отношения к этому Lexus.  

Ольга Коршун:  
Вы собираетесь себе делать прививку?  

Владимир Караник: «Для госслужащего любого уровня надо понимать, чем дышат люди на рабочих местах»-4

Владимир Караник:
У меня антитела в настоящий момент есть.

Ольга Коршун:
Так ли актуален польский вопрос, как это тоже пытаются преподнести в некоторых СМИ?

Владимир Караник:
Область у нас многоконфессиональная и многонациональная.

Смотрите в воскресенье, 14 марта, в 21:05 программу «В людях» на телеканале «РТР-Беларусь».  

# Государственная политика # общество # Владимир Караник # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас три мальчика и три девочки теперь». Белоруска выписалась из роддома и рассказала о жизни своей семьи
10 марта 2021 15:16

«У нас три мальчика и три девочки теперь». Белоруска выписалась из роддома и рассказала о жизни своей семьи

Методика уже требует корректировки. Что происходит на рынке труда Минской области?
10 марта 2021 15:13

Методика уже требует корректировки. Что происходит на рынке труда Минской области?

«Самолёт здесь не случайно». Министр обороны передал МиГ-29 на «Аллею воинской Славы»
10 марта 2021 15:09

«Самолёт здесь не случайно». Министр обороны передал МиГ-29 на «Аллею воинской Славы»