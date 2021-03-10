Ольга Коршун, СТВ: Назначение на должность председателя облисполкома вы восприняли как понижение или как повышение?

Новости Беларуси. В гостях программы « В людях » Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома.

Ольга Коршун: Вы собираетесь себе делать прививку?

Владимир Караник: Не имею ни я, ни моя жена никакого отношения к этому Lexus.

Владимир Караник: Для госслужащего любого уровня надо понимать, чем дышат люди на рабочих местах.

Ольга Коршун: Вы вообще в этом пуле чиновничьем относительно оказались недавно.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: Это, кстати, вопрос, который активно обсуждался и в медицинской среде.

Владимир Караник:

У меня антитела в настоящий момент есть.

Ольга Коршун:

Так ли актуален польский вопрос, как это тоже пытаются преподнести в некоторых СМИ?

Владимир Караник:

Область у нас многоконфессиональная и многонациональная.