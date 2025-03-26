В Минобороны РФ обвинили Киев в нарушении моратория на удары по энергетике

Украина продолжила наносить удары по объектам гражданской энергетики РФ, пишет РИА Новости.
Украина продолжила наносить удары по объектам гражданской энергетики РФ, пишет РИА Новости.
В Министерстве обороны РФ информировали, Киев продолжает наносить ущерб российской гражданской энергоинфраструктуре, чем стремится сорвать достигнутые российско-американские договоренности, направленные на урегулирование конфликта.
При этом ранее Владимир Зеленский публично заявил о принятии договоренностей Москвы и Вашингтона по прекращению ударов по энергообъектам.