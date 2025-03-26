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В Минобороны РФ обвинили Киев в нарушении моратория на удары по энергетике

26 марта 2025 14:17
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Украина продолжила наносить удары по объектам гражданской энергетики РФ, пишет РИА Новости.

В Минобороны РФ обвинили Киев в нарушении моратория на удары по энергетике-1

В Министерстве обороны РФ информировали, Киев продолжает наносить ущерб российской гражданской энергоинфраструктуре, чем стремится сорвать достигнутые российско-американские договоренности, направленные на урегулирование конфликта.

При этом ранее Владимир Зеленский публично заявил о принятии договоренностей Москвы и Вашингтона по прекращению ударов по энергообъектам.

# Международная политика

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