В Минобороны РФ обвинили Киев в нарушении моратория на удары по энергетике

В Министерстве обороны РФ информировали, Киев продолжает наносить ущерб российской гражданской энергоинфраструктуре, чем стремится сорвать достигнутые российско-американские договоренности, направленные на урегулирование конфликта.

При этом ранее Владимир Зеленский публично заявил о принятии договоренностей Москвы и Вашингтона по прекращению ударов по энергообъектам.