Сезон подготовки к новому учебному году стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал сезон подготовки к новому учебному году. И сразу с распродаж. Полсотни магазинов и универмагов города представили всю линейку детской одежды, обуви, галантереи и канцтоваров. Кроме того, в ближайшие дни во всех столичных магазинах начнут работу так называемые уголки школьников.

Кстати, в этом году родителям сборы в школу маленьких первоклассников обойдутся от 170 до 700 рублей, а вот подготовить старшеклассника к новому учебному году – на порядок дороже: от 220 до 840 рублей. В этом году за парты столичных школ сядут около 170 тысяч учеников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.