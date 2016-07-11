Прямой эфир

Сезон подготовки к новому учебному году стартовал в Минске

11 июля 2016 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовал сезон подготовки к новому учебному году. И сразу с распродаж. Полсотни магазинов и универмагов города представили всю линейку детской одежды, обуви, галантереи и канцтоваров. Кроме того, в ближайшие дни во всех столичных магазинах начнут работу так называемые уголки школьников.

Кстати, в этом году родителям сборы в школу маленьких первоклассников обойдутся от 170 до 700 рублей, а вот подготовить старшеклассника к новому учебному году – на порядок дороже: от 220 до 840 рублей. В этом году за парты столичных школ сядут около 170 тысяч учеников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Подготовка к школе

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларусь возвращается аномальная жара: ожидается выше +30ºС
11 июля 2016 18:09

В Беларусь возвращается аномальная жара: ожидается выше +30ºС

Новые базовые учебники обсуждают в Минске: как пособия будут мотивировать школьников к учебе?
11 июля 2016 16:47

Новые базовые учебники обсуждают в Минске: как пособия будут мотивировать школьников к учебе?

Храм для незрячих открылся в Минске
11 июля 2016 16:44

Храм для незрячих открылся в Минске