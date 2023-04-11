Прямой эфир

Сезон летних кафе. Заведения Минска готовятся к открытию террас

11 апреля 2023 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Температура воздуха за окном позволяет начать сезон летних кафе. Они готовятся к открытию террас. Размещение площадок осуществляется в местах, определенных администрациями районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон летних кафе. Заведения Минска готовятся к открытию террас-1

Особое внимание внешнему виду – террасы не должны критично отличаться от архитектуры зданий. В прошлом году уличных веранд в столице было более 800, в нынешнем их количество увеличат.

Сезон летних кафе. Заведения Минска готовятся к открытию террас-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
На сегодня мы опять-таки готовимся к организации выездной торговли либо сезонной. Он у нас уже начался, активно устанавливаются летние террасы, и будем заниматься организацией работы нестационарных торговых объектов как на территории всего города, так и на пляжах.

Сезон летних кафе. Заведения Минска готовятся к открытию террас-7

Кроме того, в Минске объявлен сезон весенних ярмарок. Торговля, приуроченная к Пасхе, пройдет с 14 по 15 апреля возле городской Ратуши и в торговом центре «Столица».

# Торговля в Беларуси # общество # Елена Нагорная # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минюст: интерес к теме партий говорит о развитии гражданского общества
11 апреля 2023 06:50

Минюст: интерес к теме партий говорит о развитии гражданского общества

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил
11 апреля 2023 06:34

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил

Всё о диспансеризации в Беларуси. Кому, как и зачем её проходить?
10 апреля 2023 20:24

Всё о диспансеризации в Беларуси. Кому, как и зачем её проходить?