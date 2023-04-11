Сезон летних кафе. Заведения Минска готовятся к открытию террас

Новости Беларуси. Температура воздуха за окном позволяет начать сезон летних кафе. Они готовятся к открытию террас. Размещение площадок осуществляется в местах, определенных администрациями районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание внешнему виду – террасы не должны критично отличаться от архитектуры зданий. В прошлом году уличных веранд в столице было более 800, в нынешнем их количество увеличат.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

На сегодня мы опять-таки готовимся к организации выездной торговли либо сезонной. Он у нас уже начался, активно устанавливаются летние террасы, и будем заниматься организацией работы нестационарных торговых объектов как на территории всего города, так и на пляжах.