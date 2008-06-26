Севастопольский парк столицы ожидает масштабная реконструкция

По задумке архитекторов этот объект станет центральным местом отдыха минчан. Здесь появятся паркинг, лыжероллерная трасса, теннисные корты и детские площадки.

Три года в ожидании больших перемен. О глобальной реконструкции Севастопольского парка администрация района заговорила еще в 2006-м. Тогда страсти разгорелись, сейчас накалились. Не все согласны, что благоустройство, парку будет во благо.

В очередном плане реконструкции нет ни сектора элитного жилья, ни казино, ни скоростной автодороги. Их собирались построить, но проект чиновники перекроили, учитывая пожелания жителей. Буржуйский шик старожилы воспринимают по-революционному. Актовый зал как баррикады. По одну сторону – партия зеленых с лозунгом за сохранение природы. По другую, – новаторы с идеей ультрасовременной жизни старого парка.

Из-за раздора общественности с властью, строители переносят сроки. Масштабное благоустройство Севастопольского пока ограничивается детской и спортивной площадками в сквере.

И чиновники, и севастопольцы надеются, что эта встреча станет последней в истории трехлетних баталий. В войне за глоток свежего воздуха найден компромисс: на месте больных деревьев посадят здоровые. Автомобильный смог оставят за зеленой чертой. Заброшенные площадки превратят в детское кафе и корты для большого тенниса.

