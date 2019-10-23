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Серьёзная наука и игры. В Руденске открыли интерактивный экологический центр

23 октября 2019 15:32
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Новости Беларуси. Интерактивный экологический центр открылся в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Серьёзная наука и игры. В Руденске открыли интерактивный экологический центр-1

Первыми в Минской области идею реализовали в школе-интернате Руденска. Такой центр хотя и находится в кабинете, но совершенно отличается от обычного класса. Здесь тесно связаны серьезная наука и игры. Со всеми экспонатами – а их здесь более тридцати – можно работать. Приборы объединены темой экологии и энергосбережения.

Серьёзная наука и игры. В Руденске открыли интерактивный экологический центр-4

Наталья Дировская, директор Руденской вспомогательной школы-интерната:
Задача нашего учреждения образования – непосредственно в данном кабинете при помощи собранных здесь всех интерактивных игр, интерактивных заданий в увлекательной форме, не только в познавательной, показать детям, что, несмотря на то, что они имеют особенности психофизического развития, могут внести свой вклад в энергосбережение.

Серьёзная наука и игры. В Руденске открыли интерактивный экологический центр-7

Прийти в центр может каждый желающий. Уже сейчас он пользуется популярностью не только у учеников школ, но и у взрослых. Например, новый экспонат-разработка помогает выбрать наиболее экономичный материал для стройки дома. Некоторым местным жителям этот аппарат уже помог сберечь сотни рублей.

Серьёзная наука и игры. В Руденске открыли интерактивный экологический центр-10

# Экология # общество # Наталья Дировская # Фотофакт

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