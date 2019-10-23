Серьёзная наука и игры. В Руденске открыли интерактивный экологический центр

Новости Беларуси. Интерактивный экологический центр открылся в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первыми в Минской области идею реализовали в школе-интернате Руденска. Такой центр хотя и находится в кабинете, но совершенно отличается от обычного класса. Здесь тесно связаны серьезная наука и игры. Со всеми экспонатами – а их здесь более тридцати – можно работать. Приборы объединены темой экологии и энергосбережения.

Наталья Дировская, директор Руденской вспомогательной школы-интерната:

Задача нашего учреждения образования – непосредственно в данном кабинете при помощи собранных здесь всех интерактивных игр, интерактивных заданий в увлекательной форме, не только в познавательной, показать детям, что, несмотря на то, что они имеют особенности психофизического развития, могут внести свой вклад в энергосбережение.