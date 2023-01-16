Прямой эфир

Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение. Что вменяют экстремисту?

16 января 2023 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новое обвинение предъявлено осужденному за экстремизм Сергею Тихановскому. Об этом 16 января заявили в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение. Что вменяют экстремисту?-1

По данным ведомства, находясь в тюрьме № 8 Жодино, Тихановский неоднократно нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты. За это неоднократно подвергался взысканиям. Серия нарушений стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение. Что вменяют экстремисту?-4

Андрей Мартынов, заместитель начальника УСК по Минской области:
Совокупность собранных по делу доказательств позволила экстремисту предъявить обвинение в совершении еще одного преступления. На этот раз против правосудия. Жодинским городским отделом Следственного комитета действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 411 Уголовного кодекса. Это злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление.

Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение. Что вменяют экстремисту?-7

В исправительном учреждении Тихановский состоит на профилактическом учете как склонный к экстремистской деятельности. Напомним, в декабре 2021 года он был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В августе 2022 года его перевели на тюремный режим сроком на 3 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Судебная система Беларуси # общество # Андрей Мартынов # Сергей Тихановский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: «Идея союзного медиахолдинга может быть вполне рабочей, если обеспечить его необходимыми ресурсами»
16 января 2023 16:33

Дзермант: «Идея союзного медиахолдинга может быть вполне рабочей, если обеспечить его необходимыми ресурсами»

«Поменялось ядро нашей аудитории». Почему ненавидеть беглых – больше не основная повестка у Игоря Тура?
16 января 2023 16:13

«Поменялось ядро нашей аудитории». Почему ненавидеть беглых – больше не основная повестка у Игоря Тура?

В Жодино прошли городские соревнования по лыжным гонкам
16 января 2023 13:59

В Жодино прошли городские соревнования по лыжным гонкам