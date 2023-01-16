Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение. Что вменяют экстремисту?

Новости Беларуси. Новое обвинение предъявлено осужденному за экстремизм Сергею Тихановскому. Об этом 16 января заявили в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, находясь в тюрьме № 8 Жодино, Тихановский неоднократно нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты. За это неоднократно подвергался взысканиям. Серия нарушений стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Андрей Мартынов, заместитель начальника УСК по Минской области:

Совокупность собранных по делу доказательств позволила экстремисту предъявить обвинение в совершении еще одного преступления. На этот раз против правосудия. Жодинским городским отделом Следственного комитета действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 411 Уголовного кодекса. Это злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление.