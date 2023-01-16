Дзермант: «Идея союзного медиахолдинга может быть вполне рабочей, если обеспечить его необходимыми ресурсами»
Алексей Дзермант ищет смыслы в расширении медийного сотрудничества между Россией и Беларусью, вспоминая самые резонансные примеры и возможность решения вопроса на уровне нашего Президента.
Авторская рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Александр Лукашенко на недавней встрече с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым еще раз напомнил о решении президентов двух стран о создании союзного медиахолдинга. Эта структура должна прийти на смену существующим СМИ, освещающим деятельность Союзного государства. Внимание к этой теме вовсе не случайно. Во-первых, пока не видно никаких реальных подвижек, хотя политическое решение принято. Лукашенко в беседе с Мезенцевым подчеркнул два принципиальных момента: союзный медиахолдинг должен быть самостоятельной структурой, не пристегнутой к другим СМИ, и он должен быть своеобразным прототипом нового формата союзного СМИ, к которому могут присоединяться другие. Эти тезисы требуют объяснения.
Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства.
До этого времени СМИ Союзного государства существовали, используя базу крупнейших медийных гигантов России и Беларуси – медиахолдингов «Комсомольская правда» в России и «Беларусь сегодня». Для своего времени это было оправдано, так как позволяло использовать их кадровый и ресурсный потенциал. Но не все было гладко. Например, вспомним, что в 2020-м «КП в Беларуси» заняла неоднозначную позицию во время попытки государственного переворота, а позже один из журналистов этого издания опубликовал сочувственный материал в отношении экстремиста, застрелившего бойца спецподразделения «Альфа» КГБ Беларуси. Поэтому понятно желание белорусского лидера видеть некую новую структуру, которая проводила бы самостоятельную редакционную политику, но с действительно союзной повесткой. Кроме того, важно понимать, что действовать союзному медиахолдингу сейчас придется в условиях продолжающейся и усиливающейся информационной и реальной горячей войны. То есть в условиях военного времени. А это значит, что внутренние конфликты должны быть исключены. Также есть мнение, чтобы медиахолдинг был эффективным, нужно не просто донесение информации, нужно быть сильным в противостоянии идей и смыслов, которые доносятся через эту самую информацию. Союзный медиахолдинг должен быть мощным генератором и транслятором союзных смыслов и союзной идеологии. На этом основан второй тезис Лукашенко – союзные СМИ не должны замыкаться только в двусторонней повестке, но иметь более амбициозные цели, к союзу, Союзному государству могут присоединяться новые участники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба – идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался.
Алексей Дзермант:
Русско-евразийская цивилизация существует, развивается и добивается успехов в сложносочиненной форме. Исторически ранее – в форме империи. Прошлые формы империи уже невозможны, даже сейчас Российская Федерация – это не империя прошлого. 100 лет назад мы открыли и стали осваивать новую форму – союз, то есть объединение, основанное на федеративных и равноправных началах. Это прогрессивная форма, которая не исчерпала своего потенциала. Тем более, что объективная реальность сейчас – это постсоветские независимые государства, которые как раз можно и нужно объединять в новый союз.
Белорусский лидер не раз говорил, что Союзное государство Беларуси и России – это прототип совершенно нового союза, который должен учесть ошибки СССР и ЕС и стать чем-то более совершенным. В этом и есть суть союзной идеи – в современном, правильном балансе между национально-суверенным и общесоюзным. В разработке и применении эффективных, адекватных времени технологий союзостроения, то есть интеграции в Северной Евразии. Это серьезная политэкономическая, идеологическая и информационная задача. И именно поэтому в основе, например, союзного медиахолдинга должна находиться именно эта работа и эта цель.
Возьмем конкретный пример – сейчас обсуждают и вроде бы даже принимают символику Союзного государства. Увы, кулуарно. То есть решают чиновники или узкая группа политиков. Правильно было бы объявить всесоюзный конкурс, о котором постоянно информировали бы СМИ, а профессиональное жюри отобрало бы лучший проект. Но нет, все как обычно – где-то кто-то сам решит в тиши кабинетов, а народу покажут уже по факту. Народ даже, оказывается, не сопричастен к обсуждению символики союза. А зря, на истории с символикой можно было поднять значительный общественный интерес к союзной тематике.
Алексей Дзермант:
Узнаваемый, популярный союзный медиахолдинг с перспективой роста на другие страны – это действительно амбициозная задача, которая пока не решалась в других наших интеграционных образованиях – ОДКБ и ЕАЭС не имеют специального медийного «измерения», а созданная под эгидой СНГ телекомпания «Мир» все-таки не продвигает именно союзную повестку и мировоззрение. Есть разветвленная и довольно эффективная сеть «Спутника», но это СМИ все же воспринимается именно как российское, а речь идет о союзном, то есть паритетном с точки зрения повестки и доносимой информации. Идея союзного медиахолдинга может быть вполне рабочей, если обеспечить его необходимыми ресурсами с опорой на кадры, заинтересованные в самой союзной идеологии. Ресурсы можно найти, а вот с кадрами – дефицит, поскольку сами идея нового союза еще недостаточно проговорена. Тем более для понимания журналистов и лидеров общественного мнения. И этим тоже придется заниматься.
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