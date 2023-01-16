Дзермант: «Идея союзного медиахолдинга может быть вполне рабочей, если обеспечить его необходимыми ресурсами»

Алексей Дзермант ищет смыслы в расширении медийного сотрудничества между Россией и Беларусью, вспоминая самые резонансные примеры и возможность решения вопроса на уровне нашего Президента. Авторская рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Александр Лукашенко на недавней встрече с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым еще раз напомнил о решении президентов двух стран о создании союзного медиахолдинга. Эта структура должна прийти на смену существующим СМИ, освещающим деятельность Союзного государства. Внимание к этой теме вовсе не случайно. Во-первых, пока не видно никаких реальных подвижек, хотя политическое решение принято. Лукашенко в беседе с Мезенцевым подчеркнул два принципиальных момента: союзный медиахолдинг должен быть самостоятельной структурой, не пристегнутой к другим СМИ, и он должен быть своеобразным прототипом нового формата союзного СМИ, к которому могут присоединяться другие. Эти тезисы требуют объяснения. Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства.

До этого времени СМИ Союзного государства существовали, используя базу крупнейших медийных гигантов России и Беларуси – медиахолдингов «Комсомольская правда» в России и «Беларусь сегодня». Для своего времени это было оправдано, так как позволяло использовать их кадровый и ресурсный потенциал. Но не все было гладко. Например, вспомним, что в 2020-м «КП в Беларуси» заняла неоднозначную позицию во время попытки государственного переворота, а позже один из журналистов этого издания опубликовал сочувственный материал в отношении экстремиста, застрелившего бойца спецподразделения «Альфа» КГБ Беларуси. Поэтому понятно желание белорусского лидера видеть некую новую структуру, которая проводила бы самостоятельную редакционную политику, но с действительно союзной повесткой. Кроме того, важно понимать, что действовать союзному медиахолдингу сейчас придется в условиях продолжающейся и усиливающейся информационной и реальной горячей войны. То есть в условиях военного времени. А это значит, что внутренние конфликты должны быть исключены. Также есть мнение, чтобы медиахолдинг был эффективным, нужно не просто донесение информации, нужно быть сильным в противостоянии идей и смыслов, которые доносятся через эту самую информацию. Союзный медиахолдинг должен быть мощным генератором и транслятором союзных смыслов и союзной идеологии. На этом основан второй тезис Лукашенко – союзные СМИ не должны замыкаться только в двусторонней повестке, но иметь более амбициозные цели, к союзу, Союзному государству могут присоединяться новые участники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба – идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался. Алексей Дзермант:

Русско-евразийская цивилизация существует, развивается и добивается успехов в сложносочиненной форме. Исторически ранее – в форме империи. Прошлые формы империи уже невозможны, даже сейчас Российская Федерация – это не империя прошлого. 100 лет назад мы открыли и стали осваивать новую форму – союз, то есть объединение, основанное на федеративных и равноправных началах. Это прогрессивная форма, которая не исчерпала своего потенциала. Тем более, что объективная реальность сейчас – это постсоветские независимые государства, которые как раз можно и нужно объединять в новый союз.

Белорусский лидер не раз говорил, что Союзное государство Беларуси и России – это прототип совершенно нового союза, который должен учесть ошибки СССР и ЕС и стать чем-то более совершенным. В этом и есть суть союзной идеи – в современном, правильном балансе между национально-суверенным и общесоюзным. В разработке и применении эффективных, адекватных времени технологий союзостроения, то есть интеграции в Северной Евразии. Это серьезная политэкономическая, идеологическая и информационная задача. И именно поэтому в основе, например, союзного медиахолдинга должна находиться именно эта работа и эта цель. Возьмем конкретный пример – сейчас обсуждают и вроде бы даже принимают символику Союзного государства. Увы, кулуарно. То есть решают чиновники или узкая группа политиков. Правильно было бы объявить всесоюзный конкурс, о котором постоянно информировали бы СМИ, а профессиональное жюри отобрало бы лучший проект. Но нет, все как обычно – где-то кто-то сам решит в тиши кабинетов, а народу покажут уже по факту. Народ даже, оказывается, не сопричастен к обсуждению символики союза. А зря, на истории с символикой можно было поднять значительный общественный интерес к союзной тематике.