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Сергей Сивец: самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения Конституции

11 января 2022 13:21
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Новости Беларуси. В Минском колледже легкой промышленности и комплексной логистики состоялась встреча с членами Совета Республики. Вместе с ними педагоги и учащиеся также обсуждали проект обновленной белорусской Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Сивец: самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения Конституции-1

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Это очень важный этап всенародного обсуждения предлагаемых новаций, потому что обеспечивается обратная связь от населения. Уже наши граждане имели возможность и время ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Конечно, подобного рода диалоговые площадки – это возможность где-то откорректировать эти редакции норм, которые предлагается изменить в нашем Основном законе. Ну а самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения нашего общественного договора.  

Помимо живых встреч, обсуждение идет и на просторах сети Интернет. Открыты и 150 общественных приемных, которые уже третью неделю работают по всей стране.  

Директор МГПТК легкой промышленности и комплексной логистики: «Мы хотели бы, чтобы наша Конституция была гарантией» (здесь подробности).  

# Конституция # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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