Сергей Сивец: самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения Конституции

Новости Беларуси. В Минском колледже легкой промышленности и комплексной логистики состоялась встреча с членами Совета Республики. Вместе с ними педагоги и учащиеся также обсуждали проект обновленной белорусской Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это очень важный этап всенародного обсуждения предлагаемых новаций, потому что обеспечивается обратная связь от населения. Уже наши граждане имели возможность и время ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Конечно, подобного рода диалоговые площадки – это возможность где-то откорректировать эти редакции норм, которые предлагается изменить в нашем Основном законе. Ну а самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения нашего общественного договора.
Помимо живых встреч, обсуждение идет и на просторах сети Интернет. Открыты и 150 общественных приемных, которые уже третью неделю работают по всей стране.
Директор МГПТК легкой промышленности и комплексной логистики: «Мы хотели бы, чтобы наша Конституция была гарантией» (здесь подробности).