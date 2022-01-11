Сергей Сивец: самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения Конституции

Новости Беларуси. В Минском колледже легкой промышленности и комплексной логистики состоялась встреча с членами Совета Республики. Вместе с ними педагоги и учащиеся также обсуждали проект обновленной белорусской Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это очень важный этап всенародного обсуждения предлагаемых новаций, потому что обеспечивается обратная связь от населения. Уже наши граждане имели возможность и время ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Конечно, подобного рода диалоговые площадки – это возможность где-то откорректировать эти редакции норм, которые предлагается изменить в нашем Основном законе. Ну а самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения нашего общественного договора.

Помимо живых встреч, обсуждение идет и на просторах сети Интернет. Открыты и 150 общественных приемных, которые уже третью неделю работают по всей стране.