БГУИР в 2025 году откроет набор на новую специальность

Они смогут работать в компаниях, которые занимаются разработкой новейших систем безопасности, связи и навигации, а также в сфере стандартизации и сертификации средств. Речь о выпускниках факультета сверхвысокочастотных систем, на который впервые откроет набор Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Это специалисты, которые будут иметь необходимые компетенции и с точки зрения обслуживания. Но самое главное – мы их нацеливаем на то, чтобы они могли проектировать, конструировать и создавать новые системы, которые будут обеспечивать высокую скорость передачи данных. Что сейчас необходимо везде и для технологий «умных» городов, и для технологий космической связи, и для того информационного обмена, который диктует нам современный уровень цифровизации общества.

Программа обучения рассчитана на шесть лет. По окончании вуза выпускники получат инженерную квалификацию и степень магистра.