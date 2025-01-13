Порядка 10 тыс. волонтёров БРСМ будут дежурить на президентских выборах

Около 10 тысяч волонтеров БРСМ проходят обучение для работы на избирательных участках. Они будут дежурить как в период досрочного голосования, так и в день выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 10 тысяч волонтеров БРСМ проходят обучение для работы на избирательных участках. Они будут дежурить как в период досрочного голосования, так и в день выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Движение «Доброе сердце» поможет тем, у кого есть проблемы со зрением или слухом, маломобильным гражданам проявить свою гражданскую позицию.
На республиканском интенсиве добровольцев обучили техникам сопровождения, этике общения, оказанию первой помощи. Слушателями стали специалисты, которые курируют волонтерское движение в областных и минском городском комитетах. Полученные знания они передадут коллегам на местах.
Кристина Сорока, секретарь Центрального комитета БРСМ:
В этом году наши молодежи еще более активно включаются в волонтерскую работу. Даже в Центральный комитет постоянно звонят, хотят принять участие именно в волонтерском движении. Конечно, бывает так, что просто звонят ребята, которые не принимают участие в мероприятиях нашей организации, они тоже подключаются к нам.
Алексей Пинчук, секретарь БРСМ Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Я волонтером был еще со школьных лет и принимал участие, будучи волонтером, еще в электоральной кампании 2020 года. И волонтерская жизнь меня сопровождает по сегодняшний день. В 2021 году был волонтером года Гомельской области. Поэтому я считаю, что быть волонтером – это по своей инициативе, это призвание.
Ближайшие семь дней станут единой неделей интенсивов. Они пройдут во всех регионах. Каждый активист будет закреплен за участком по месту жительства.