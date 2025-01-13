Порядка 10 тыс. волонтёров БРСМ будут дежурить на президентских выборах

Около 10 тысяч волонтеров БРСМ проходят обучение для работы на избирательных участках. Они будут дежурить как в период досрочного голосования, так и в день выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение «Доброе сердце» поможет тем, у кого есть проблемы со зрением или слухом, маломобильным гражданам проявить свою гражданскую позицию. На республиканском интенсиве добровольцев обучили техникам сопровождения, этике общения, оказанию первой помощи. Слушателями стали специалисты, которые курируют волонтерское движение в областных и минском городском комитетах. Полученные знания они передадут коллегам на местах.

Кристина Сорока, секретарь Центрального комитета БРСМ:

В этом году наши молодежи еще более активно включаются в волонтерскую работу. Даже в Центральный комитет постоянно звонят, хотят принять участие именно в волонтерском движении. Конечно, бывает так, что просто звонят ребята, которые не принимают участие в мероприятиях нашей организации, они тоже подключаются к нам.