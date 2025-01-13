Германию накрыла рекордная волна банкротств

Германию накрыла рекордная за 15 лет волна банкротств. Почти 400 компаний заявили о неплатежеспособности по итогам 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на треть больше, чем в 2023-м. Прогнозы экспертов также неутешительны. Ожидается, что тенденция сохранится, рынок покинут почти полтысячи фирм, подсчитали аналитики. Рекорд однозначно будет побит, и это закономерно на фоне финансового кризиса, с которым сейчас столкнулась страна.

В наиболее уязвимом положении находятся поставщики автомобильных деталей, машиностроительные компании, а также сфера здравоохранения.