Сергей Маскевич считает необходимым создавать площадки для реализации молодежных инициатив в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси будут создавать конкретные площадки для реализации молодежных инициатив. Об этом 17 ноября сообщил Сергей Маскевич на встрече со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр образования также поздравил пришедших с международным праздником и отметил, что во время учебы в вузах потенциал молодежи должен быть максимально задействован, и этому будет содействовать государство.

Всего в центре внимания студентов более десятка вопросов. Особенно их интересовали программы, которые будут реализованы в 2015, в Год молодежи. Также для студентов остаются актуальными вопросы трудоустройства и льготного проезда.

Особая тема для разговора - повышение престижа белорусского языка.

Евгений Харук, секретарь ПО ОО «БРСМ» Белорусского государственного университета:

Хотелось бы, чтобы больше предметов, которые касаются истории Беларуси на разных этапах, велись только на белорусском языке, только по белорусским учебникам белорусских авторов. Чтобы некоторые дополнительные курсы тоже велись на белорусском, чтобы студенты могли выбирать - русский или белорусский.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Когда мы смотрим, что же нужно сделать для самореализации молодежи, необходимо законодательство собраться и подкорректировать, отдельные вопросы. Нужно подумать серьезно, как сформировать инфраструктуру молодежной самоорганизации, я бы сказал. Думаем о молодежном совете на республиканском уровне, о студенческом совете на республиканском уровне.