Лукашенко: «В День машиностроителя мы c гордостью чествуем всех работников и ветеранов отрасли за важный труд»

Новости Беларуси. От газовых плит и холодильников до тракторов и лифтов. В последнее воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают работники машиностроительной отрасли, которая в Беларуси является одной из ключевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В День машиностроителя мы c гордостью чествуем всех работников и ветеранов отрасли за важный труд, благодаря которому белорусы могут пользоваться современными отечественными транспортом, компьютерной, телевизионной и бытовой техникой. Сегодня машиностроительный комплекс страны является ключевой сферой экономики, где сосредоточены основные технологические и интеллектуальные компетенции для решения стратегических задач – сохранения суверенитета нашего государства и повышения уровня жизни людей. Убежден, что и в дальнейшем вы будете выполнять свою работу ответственно и профессионально, наращивать выпуск наукоемкой и конкурентоспособной продукции, укреплять позиции белорусских производителей на внешних рынках.