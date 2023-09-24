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Лукашенко: «В День машиностроителя мы c гордостью чествуем всех работников и ветеранов отрасли за важный труд»

24 сентября 2023 07:24
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Новости Беларуси. От газовых плит и холодильников до тракторов и лифтов. В последнее воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают работники машиностроительной отрасли, которая в Беларуси является одной из ключевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «В День машиностроителя мы c гордостью чествуем всех работников и ветеранов отрасли за важный труд»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В День машиностроителя мы c гордостью чествуем всех работников и ветеранов отрасли за важный труд, благодаря которому белорусы могут пользоваться современными отечественными транспортом, компьютерной, телевизионной и бытовой техникой. Сегодня машиностроительный комплекс страны является ключевой сферой экономики, где сосредоточены основные технологические и интеллектуальные компетенции для решения стратегических задач сохранения суверенитета нашего государства и повышения уровня жизни людей. Убежден, что и в дальнейшем вы будете выполнять свою работу ответственно и профессионально, наращивать выпуск наукоемкой и конкурентоспособной продукции, укреплять позиции белорусских производителей на внешних рынках.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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