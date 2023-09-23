Кровь стынет даже сегодня! Как освобождали первый райцентр Беларуси. Спецпроект СТВ к 80-летию знаковой даты

Новости Беларуси. Первым был Комарин. В эту знаковую дату СТВ начинает проект, созданный совместно с Музеем истории Великой Отечественной войны, посвященный освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе каждой серии – воспоминания очевидцев, исторические факты и малоизвестные истории, которые трогают до боли. Ужас родителей, на глазах которых умирали дети, горе вдов, слезы ребенка, потерявшего мать. События 80-летней давности, мы вспомним каждого погибшего.

Татьяна Сидоренко, СТВ:

Свидетельница тех событий Ольга Иосифовна Копытько в те годы только окончила школу. У нее были прекрасные перспективы поступить в медицинское училище, но они вдребезги были разбиты войной. Разбилась и вера в человеческое милосердие и сострадание. Вспоминает, как немцы зверствовали, народ собирали на собрания, а потом расстреливали. Сама с такого собрания 2 часа уползала по ржаному полю, как и многие другие местные, в лес, ближе к болоту. На коленях по родной земле. Воспоминания очевидцев тех событий сегодня воспринимаются с трудом. Ни принятия боли, ни справедливости и страха, но это наша боль, это наша незаживающая рана. С августа 1941 года Комарин был оккупирован, фашисты уничтожили 98 его жителей, а в боях за поселок и соседние деревни погибли 957 воинов. Когда пришли освободители, комаринцы радовались, будто война совсем закончилась. Можно было вдохнуть полной грудью, никого и ничего не опасаясь.

Юлия Колтович, заведующая учетом отдела фондов музея истории Великой Отечественной войны:

Именно под командованием Героя Советского Союза подполковника Николая Ивановича Сташека был освобожден первый районный центр Беларуси – городской поселок Комарин. В нашем музее в фондах хранится его личный комплекс: фотографии, документы и воспоминания. Это были ожесточенные бои. Он писал, что все горело вокруг: оставшиеся дома, деревья, даже стебли кукурузы.

Татьяна Сидоренко:

В 1943-м самый южный поселок Беларуси стал первым райцентром на белорусской земле, освобожденным от гитлеровских оккупантов. 23 сентября, именно с того дня начался долгий и трудный путь изгнания вражеских сил с непокоренной нашей земли. Началом освобождения Беларуси стала ожесточенная битва за Днепр. Неприступный Восточный вал – так сами гитлеровцы называли эти хорошо укрепленные водные рубежи. Преследуя врага, первыми в воду 22 сентября 1943 года вошли войска под командованием генерал-лейтенанта Пухова. О том, что происходило в те дни на Днепре, позже рассказал писатель Виктор Астафьев, который сам форсировал Днепр, будучи юным солдатом, коротко и емко: «апокалипсис». С одной стороны в Днепр входили 25 тысяч воинов, то на противоположной выходили не менее 5-6 тысяч. От воспоминаний фронтовиков кровь стынет и сегодня.

Сразу после спуска лодок на землю начинался массированный артиллерийский обстрел, в небо поднимались немецкие самолеты, укрыться от взрывов было просто некуда. Красными от крови были воды Днепра. Артиллеристы подавляли вражескую оборону и поддерживали переправляющихся, авиация прикрывала их с воздуха. За сутки 23 сентября войска Пухова захватили плацдарм на правом берегу Припяти, а затем через Днепр с боями переправили соединения 60-й и часть сил 61-й армии.

Первый белорусский райцентр Комарин оказался свободен в сентябре. А стратегические предпосылки для начала освободительной операции в Беларуси создавало освобождение российского Ржева в марте 1943 года. И эти события между собой тесно связаны. На главном – московском – направлении удержались огромные силы немецких войск, что не позволяло перебрасывать их на другие участки. Завоеванные российскими войсками рубежи исключали возможность наступления на столицу СССР. И к 1944-му, к началу операции «Багратион», группа армии «Центр» оказалась уже совсем не той. Ее численность сократилась на миллион. Во время освобождения Беларуси эти армии были почти уничтожены, чему прямым образом и способствовали события в районе Ржевско-Вяземского выступа. Во многом именно этим, как и общим принципиальным подходом к сохранению исторической памяти и защиты истории от переписывания, обусловлено отношение к Ржевской битве в Союзном государстве. Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем».