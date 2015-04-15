Новости Беларуси. Семен Шапиро провел прием граждан в Молодечно. 14 жителей города и района обратились к губернатору, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наиболее волнующими для молодечненцев стали вопросы улучшения жилищных условий, решение земельных споров.

Помочь увеличить количество квадратных метров попросила многодетная мать Оксана Шимель. Они с мужем воспитывают пятерых детей и живут в общежитии. Женщина готова взять на воспитание приемных детей и мечтает о строительстве дома семейного типа.

Особое внимание Семен Шапиро уделил эффективности использования земли.

Так, жительницам деревни Паровичи отказали в просьбе сделать пешеходную дорожку через поле, чтобы сократить расстояние до автобусной остановки. Губернатор пояснил, что поля должны использоваться исключительно по хозяйственному назначению.