Семь тысяч кормушек на 90 зверей: в Налибокской пуще показали условия зимовки животных

Новости Беларуси. В поддержке в эти холодные и снежные дни нуждаются четвероногие обитатели лесов. В белорусских лесхозах организовали зимнюю подкормку диких животных. Рацион для косуль, оленей, зубров подобран исключительно из клетчатки и углеводов. Но, к сожалению, нередко они и сами становятся добычей хищников.

Василий Гурков, директор Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»:

И видим на этой дороге лесной след волка. Семейная пара здесь обитает.

Налибокская пуща. Лес почти 90 тысяч гектаров. Здесь живут полсотни волков. Ученые считают, что для пущи это много – для них не хватает добычи. За год волку нужно полторы тысячи тонн мяса. Экосистема работает тонко – оленей и косуль на пропитание не хватает, волки выходят в деревни, пугая их жителей. На помощь приходят охотники. За 2016 год отловили почти две тысячи серых. Это и есть управление живой природой в заказнике.

А вот это ловчее поле. Сюда ежедневно заглядывают олень, косуля, лось, возможно, даже дикий кабан. Подкармливают специалисты здесь животных солью, на кормовом столике кукуруза. И принцип действия такого поля очень прост.

Юрий Рудович, старший егерь Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»:

Зверь дотронется до этой лески, натянет ее – срабатывает на сторожке, сорвется.

Журналистов пригласи под Налибоки, чтобы показать две вещи. О животных заботятся и от животных защищают. Все живем бок о бок. Огороженная территория, корм, специальный механизм ловушки. Зверей ловят прежде всего зимой, после отправляют в центр по отлову и передержке диких животных.

Сергей Шестаков, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Сам центр предназначен, на территории республики популяция оленя благородного распространена неравномерно. Необходимое количество оленей мы ловим, отправляем и расселяем на другие территории по республике.

Минувшие морозы и морозы будущие убивают зверей в пуще. Раз территория общая, то нужно помогать. Лесхозы подкармливают косуль и оленей, а еще зубров. В Налибокской пуще их не меньше, чем в Беловежской. С лета готовят сено, корнеплоды и зерно. Побольше клетчатки и углеводов. Во всем лесу 7 кормушек на 90 зверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Гурков, директор Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»:

Для них в этом году мы заготовили более 100 тонн силоса в упаковке, высокого качества, более 40 тонн зерновых, 20 тонн корнеплодов.

Журналисты провели в лесу почти весь день, прошли по снегу не один километр, увидели десяток зверей. Кормили сами и смотрели, как это делают егеря. Интересно, что такая работа самая результативная. Посчитав поголовье, проще понять, как и кому помогать, ведь через неделю вновь будет морозно.