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День снега прошел 14 января в Гомеле, несмотря на оттепель и метель

14 января 2017 13:28
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Новости Беларуси. Тем временем на юго-востоке страны оттепель и метель не помешали провести День снега. В Гомеле на лыжню 14 января вышли несколько тысяч человек. И пока одни катались, другие прыгали по сугробам в мешках и лепили снежные скульптуры. И, конечно, каждый вспомнил старую добрую игру в снежки. Побоище состоялось по всем правилам жанра: с дуэлью на дистанции и ближним боем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Кашко, студент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
Лыжня сегодня тяжелая, потому что снег мокрый, липнет к лыжам. Настроение отличное, все готовы к соревнованиям, все хотят бежать, все радуются. Зимний хороший день.

# общество # Отдых

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