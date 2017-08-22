Сельхозпредприятие в Шкловском районе подарило сельской школе 6 новых мотоциклов для занятий старшеклассников

Новости Беларуси. В Шкловском районе в сельской школе местное хозяйство к новому учебному году подарило школе 6 новых мотоциклов. Благодаря этому ученики смогут изучать устройство двигателя, правила дорожного движения и, конечно же, быть асами за рулем. Все это потом пригодится во взрослой жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официально секция по мотокроссу в Говядской школе заработает с 1 сентября. Но мальчишки попросили директора, и занятия начались еще до открытия учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти парни уже умеют управлять мотоциклом. 11-классника Пашу, например, научил отец. А в секции в теории и на практике он изучает правила дорожного движения и устройство мотоцикла.

Павел Федорышкин, ученик Говядской средней школы:

Если какие-то проблемы, не заводится, могу понять, что это: либо напряжения нет, либо с бензином что-то. Есть какое-то понятие. Через год я уже выпускаюсь, и хочу пойти в то место, где будет что-то связано с техникой. И было бы желательно здесь остаться работать.

Эти мотоциклы для школы – не столько средство передвижения, а скорее, учебные парты, на которых старшеклассники могут получать технические знания. Ведь двигатель мотоцикла мало чем отличается от двигателя комбайна или трактора, только значительно меньше по объему.

В школьном мотопарке шесть новеньких «Минсков» – как раз хватает, чтобы создать команду по мотоболу. Есть и такие планы. Учебный процесс в школе построен так, чтобы привить детям любовь к спорту и уважение к труду.

Например, вся эта красота создана руками учеников. Они же занимаются выращиванием овощей на гектаре школьных огородов.

Сергей Шут, директор Говядской средней школы:

У нас еще дети во внешкольное время занимаются волейболом, вязанием, трудовым обучением. Очень тесно мы сотрудничаем с хозяйством. Во время полевых работ убираем камни с полей, на уборке зернотока.

Взамен сельхозпредприятие помогает материально. Только в 2017 году выделили школе 17 тысяч рублей. Кроме покупки мотоциклов, деньги пошли на удешевление питания и подготовку к новому учебному году. Тем самым предприятие вкладывает в свое будущее.

Виталий Закордонский, директор ОАО «Говяды-Агро»:

Хозяйство заинтересовано, чтобы они были технически грамотные, молодежь. Много у нас есть тех, кто закончили школу, потом техникумы, институты и вернулись в свои родные края.

Один из них – Владимир Листопад. Лидер нынешней жатвы – почти 3000 тонн зерна перевез. Окончив школу, уехал учиться в Могилев. Но затем, как и планировал, вернулся домой. Где родился, там и пригодился – смеется аграрий.

Владимир Листопад, механизатор ОАО «Говяды-Агро»:

Я не жалею, что вернулся сюда к матери. Женился сразу после училища. Я приехал сюда, хозяйство дало мне жилье. Зарплата нормальная, стабильная.

В последние годы молодые люди практически не покидают родные Говяды. Это и есть результат совместных усилий школы и сельхозпредприятия. Ведь еще за школьной партой дети определяются с будущей профессией. И в родном хозяйстве сегодня делают все возможное, чтобы ребята сделали правильный выбор.