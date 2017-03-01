Селфи-видео о поведении на дороге: областная олимпиада по правилам ПДД прошла в Березино

Новости Беларуси. В Березино провели областную олимпиаду по правилам дорожного движения.

2000 школьников участвовали в районных состязаниях, но в финал областного турнира вышли около 70 ребят.

Ученики боролись не только в личном, но и командном зачете. Кроме теоретического экзамена, ребята проявили себя и в творческих конкурсах.

В частности, презентовали 30-секундное селфи-видео по правильному поведению на дороге.

По итогам олимпиады лучшими стали команды Борисовского, Солигорского и Смолевичского районов. А в творческом соревновании победу праздновали школьники Пристоличья. Все участники получили призы. Между тем, главная цель олимпиады –снизить уровень детского травматизма на дорогах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Короткевич, начальник УГАИ Миноблисполкома:

Категории, больше других подверженные попаданию в ДТП – дети пешеходы и дети велосипедисты. Анализ возраста показывает, что это дети 5-7 классов. Поэтому именно этой возрастной категории и уделяется особое внимание.