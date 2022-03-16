«Сэкономить около 550 млн долларов». Какой будет цена на газ для Беларуси?
Новости Беларуси. Финансовые льготы государственным и частным предприятиям, экономическая кооперация с Россией, альтернативные рынки сбыта. Антисанкционная тактика Беларуси отстраивает четкий защитный механизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Союзная поддержка – самый очевидный механизм борьбы с санкционными нападками. Беларусь не дает стрелять в спину российской армии, укрепляя свои рубежи, Россия же готова подставить экономическое плечо. Итоги переговоров премьеров – более 100 совместных инициатив. Страны продолжат реализовывать крупные инвестпроекты, укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. Цена на газ для нас уже оговорена, как и то, что страны отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень активно поработало наше Министерство энергетики, правительство. И с российскими коллегами вышли на цифру, которая позволит Республике Беларусь сэкономить около 550 миллионов долларов при поступлении газа вот по той цене, которая заложена в протоколе. Я думаю, что это очень весомый результат, особенно в нынешних условиях, когда спотовые цены, вы знаете, где-то доходили до 3 900 долларов за 1 000 кубических метров. Но у нас она будет совершенно иной.
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