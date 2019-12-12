«Сейчас все хотят петь»: какие музыкальные специальности и инструменты в моде?

Владимир Черников, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Мода прослеживается. Сейчас все хотят петь. У нас очень высокий конкурс на пение академическое. И очень расширилась сейчас эстрада, шоу-бизнес. Все хотят быть эстрадными исполнителями. Но мы, правда, набираем только на искусство эстрады инструменталистов. Мы вокалистов не готовим. Самый модный инструмент, я думаю, что это скрипка. Хотя, в музыкальных школах самый модный инструмент – это фортепиано и гитара. Наверное, струнно-смычковые у нас помоднее всех.