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«Сейчас все хотят петь»: какие музыкальные специальности и инструменты в моде?

12 декабря 2019 08:14
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Существует ли мода на конкретные музыкальные специальности, владение определённым инструментом, рассказываем в программе «Большой город».

«Сейчас все хотят петь»: какие музыкальные специальности и инструменты в моде?-1

Владимир Черников, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:
Мода прослеживается. Сейчас все хотят петь. У нас очень высокий конкурс на пение академическое. И очень расширилась сейчас эстрада, шоу-бизнес. Все хотят быть эстрадными исполнителями. Но мы, правда, набираем только на искусство эстрады инструменталистов. Мы вокалистов не готовим. Самый модный инструмент, я думаю, что это скрипка. Хотя, в музыкальных школах самый модный инструмент – это фортепиано и гитара. Наверное, струнно-смычковые у нас помоднее всех.

# Образование в Беларуси # общество # Владимир Черников

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