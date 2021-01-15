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«Сейчас ведутся работы по декорации». Где в Минске можно будет окунуться на Крещение?

15 января 2021 17:17
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Новости Беларуси. В Минске организуют три точки для окунания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это спасательная станция «Дрозды», «Комсомольское озеро» и «Цнянская».

«Сейчас ведутся работы по декорации». Где в Минске можно будет окунуться на Крещение?-1

Купели будут оборудованы по всем требованиям безопасности. Сделают специальные ограждения и спуск, также организуют пункты обогрева и палатки для переодевания.

«Сейчас ведутся работы по декорации». Где в Минске можно будет окунуться на Крещение?-4



Юрий Штурхецкий, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
Максимально постарались осветить места передвижения людей, чтобы было светло. Подсвечена майна, подсвечены здания станции разноцветными гирляндами. Сейчас ведутся работы по декорации, декоративному оформлению купели, чтобы было красиво, людям запомнилось, было где сфотографироваться.

«Сейчас ведутся работы по декорации». Где в Минске можно будет окунуться на Крещение?-6

Окунуться смогут и люди с ограниченными возможностями. Для них определят специальные места.

Спасатели напоминают, что детям, беременным и людям, которые имеют проблемы со здоровьем, купаться запрещено. Не стоит это делать и в состоянии алкогольного опьянения.

«Сейчас ведутся работы по декорации». Где в Минске можно будет окунуться на Крещение?-9

Начало будет дано на спасательной станции «Дрозды» 18 января в 18:00.

# Православные в Беларуси # общество # Юрий Штурхецкий # Фотофакт

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