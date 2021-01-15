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«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста

15 января 2021 16:37
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Новости Беларуси. Те, кто безрассудно совершал безумные поступки в августе-сентябре, сейчас несут ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста-1

Законность в государстве восстановлена в полном объеме. Но судьбы людей не интересуют беглых страдальцев за народ, они заняты дележом денег. Тогда об этих судьбах расскажем мы.

Репортаж Григория Азаренка. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:
В последние полгода в белорусском информпространстве появился новый жанр интервью – «змагар с колес». Это когда сильный, смелый, крутой, невероятный борец с режимом попадает в руки правоохранителей и его взгляды кардинально меняются. Он начинает рассказывать о том, что его попутал бес из Польши, а сам он милый и хороший, смиренный аки агнец и ничего такого не делал.

«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста-4

Хотел просто людей поддержать. Но эта поддержка в конечном итоге… Вот когда я сидел на лавке, я читал то, что происходило, мое мнение поменялось. Потому что, во-первых, это нифига не мирные шествия. […] Мнение меняется, потому что это не мирные шествия. Мирные шествия или, допустим, мирный митинг – это когда люди стоят и не… во-первых, они не разбирают лавки. Это полная вообще хрень. 10-го числа поразбивали лавки. Окей, я сейчас не работаю.

Григорий Азаренок: 
Это Влад Ершов, сам себя называет Резнов. Интернет вдохновил юношу на расклейку данных силовиков по подъездам. Теперь вряд ли стоит молодому человеку мечтать о карьере, заработке и успехе. Клеймо на всю жизнь. А Пал Палыч в Польше, ему хорошо. Он еще денежек получит.

«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста-7

Обстоятельства вашего задержания.

Расклеивал листовки с изображением сотрудников органов.

С кем?

Имена я точно не помню.

Сколько вас было?

Два человека.

То есть вы и еще один?

Да.

А где вы взяли эти листовки? Где изготовили?

Листовки второй мой напарник сказал, что нашел.

«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста-10

Григорий Азаренок: 
А это друг Влада Максим, окончил Брестский колледж сферы обслуживания. Он тоже решил побороть режим. Но драться с ОМОНом на улицах – хлопотное дельце, поэтому помогал Владу с расклейкой. Теперь ему предстоят курсы уборки помещений. А Степка сегодня вечером покутит за счет таких вот наивных невероятных.

«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста-13

Григорий Азаренок: 
А помните милую девушку Соню? Она и стриптиз перед ОМОНом станцевала, и на щитах рубежа рисовала. Так вот, стоить это 18-летней девушке может 6 лет тюрьмы. Как думаешь, красавица, Светлана в Литве подумает о тебе? О твоих родителях? О твоей учебе, твоем будущем? Боюсь, что ее мысли заняты тем, куда потратить новые 5 000 евро. Вот такие они – истории и судьбы невероятных. Берегите себя.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Влад Ершов # Фотофакт

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