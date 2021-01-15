«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста

Новости Беларуси. Те, кто безрассудно совершал безумные поступки в августе-сентябре, сейчас несут ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законность в государстве восстановлена в полном объеме. Но судьбы людей не интересуют беглых страдальцев за народ, они заняты дележом денег. Тогда об этих судьбах расскажем мы. Репортаж Григория Азаренка. Подробнее в видеоматериале. Григорий Азаренок, корреспондент:

В последние полгода в белорусском информпространстве появился новый жанр интервью – «змагар с колес». Это когда сильный, смелый, крутой, невероятный борец с режимом попадает в руки правоохранителей и его взгляды кардинально меняются. Он начинает рассказывать о том, что его попутал бес из Польши, а сам он милый и хороший, смиренный аки агнец и ничего такого не делал.

Хотел просто людей поддержать. Но эта поддержка в конечном итоге… Вот когда я сидел на лавке, я читал то, что происходило, мое мнение поменялось. Потому что, во-первых, это нифига не мирные шествия. […] Мнение меняется, потому что это не мирные шествия. Мирные шествия или, допустим, мирный митинг – это когда люди стоят и не… во-первых, они не разбирают лавки. Это полная вообще хрень. 10-го числа поразбивали лавки. Окей, я сейчас не работаю. Григорий Азаренок:

Это Влад Ершов, сам себя называет Резнов. Интернет вдохновил юношу на расклейку данных силовиков по подъездам. Теперь вряд ли стоит молодому человеку мечтать о карьере, заработке и успехе. Клеймо на всю жизнь. А Пал Палыч в Польше, ему хорошо. Он еще денежек получит.

Обстоятельства вашего задержания. Расклеивал листовки с изображением сотрудников органов. С кем? Имена я точно не помню. Сколько вас было? Два человека. То есть вы и еще один? Да. А где вы взяли эти листовки? Где изготовили? Листовки второй мой напарник сказал, что нашел.

Григорий Азаренок:

А это друг Влада Максим, окончил Брестский колледж сферы обслуживания. Он тоже решил побороть режим. Но драться с ОМОНом на улицах – хлопотное дельце, поэтому помогал Владу с расклейкой. Теперь ему предстоят курсы уборки помещений. А Степка сегодня вечером покутит за счет таких вот наивных невероятных.