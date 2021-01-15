«Отказываются от стекла в пользу мягкой упаковки». Предприятия Минской области становятся более экологичными

Новости Беларуси. В Минской области постепенно отказываются от пластиковой посуды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из объектов общественного питания исчезли соломинки для напитков, пластиковые стаканчики, тарелки и контейнеры. Теперь их будут заменять бумажными изделиями, более экологически чистой альтернативой. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.

Большое внимание уделяют и экологичности производства. На одном из предприятий Клецкого района для продукции ввели новую мягкую упаковку из комбинированных материалов. Пока она не подлежит переработке, однако уже летом планируют сделать тестовый биоразлагаемый вариант (внешне он не будет отличаться). Такие меры помогут не только заботиться о природе, но и активно работать на внешних рынках.

Елена Бурба, заместитель директора компании:

Тренд идет к тому, что сейчас покупатели отказываются от стекла в пользу мягкой упаковки, потому что в нынешнее время все-таки главным критерием остается удобство. А к тому, что сейчас она уже будет биоразлагаемая, то, я думаю, будет идти тенденция к уменьшению производства стеклянной упаковки. Дополнительные изменения для запуска не нужны, потому что упаковка по принципиальному строению идентичная. Единственное, что полимер позволяет выдерживать более высокие температуры.