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«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу

02 марта 2019 14:34
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Новости Беларуси. 2 марта белорусы на широкую ногу отмечают самый веселый народный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу-1

Кроме традиционных масленичных забав, проводят мастер-классы, выступают фольклорные коллективы. Тут же знакомят и с уникальными обрядами. Наибольшей популярностью сегодня пользуется «Посещение бабки-повитухи».

«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу-4

Кульминацией праздника станет сожжение самого большого в окрестностях Минска чучела зимы – «Марены».

«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу-7

Все отлично, все нравится. Настроение отличное, погода соответствует настроению. Все здорово, очень довольны, что приехали. Не жалеем нисколько. Сегодня особо вкусные блины, потому что сегодня Масленица, сегодня праздник.

«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу-10

Масленичная неделя продлится до 10 марта. Гуляния развернутся по всей стране.

«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу-13

# Масленица в Беларуси # общество # Фотофакт

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