«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу

Новости Беларуси. 2 марта белорусы на широкую ногу отмечают самый веселый народный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 2 марта белорусы на широкую ногу отмечают самый веселый народный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме традиционных масленичных забав, проводят мастер-классы, выступают фольклорные коллективы. Тут же знакомят и с уникальными обрядами. Наибольшей популярностью сегодня пользуется «Посещение бабки-повитухи».
Кульминацией праздника станет сожжение самого большого в окрестностях Минска чучела зимы – «Марены».
Все отлично, все нравится. Настроение отличное, погода соответствует настроению. Все здорово, очень довольны, что приехали. Не жалеем нисколько. Сегодня особо вкусные блины, потому что сегодня Масленица, сегодня праздник.
Масленичная неделя продлится до 10 марта. Гуляния развернутся по всей стране.