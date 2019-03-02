«Сегодня особо вкусные блины»: белорусы начали отмечать Масленицу

Кроме традиционных масленичных забав, проводят мастер-классы, выступают фольклорные коллективы. Тут же знакомят и с уникальными обрядами. Наибольшей популярностью сегодня пользуется «Посещение бабки-повитухи».

Все отлично, все нравится. Настроение отличное, погода соответствует настроению. Все здорово, очень довольны, что приехали. Не жалеем нисколько. Сегодня особо вкусные блины, потому что сегодня Масленица, сегодня праздник.