«Сделать доктора и пациента ближе друг к другу»: первый республиканский конгресс «Мама-pro» прошел в Минске
Новости Беларуси. Около 1000 семейных пар говорили о продолжении рода в Минске 1 октября. Как дождаться малыша и ухаживать за ним в первые моменты жизни, всё о беременности и воспитании ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Консультации вели специалисты различного профиля. Будущие родители прошли тренинги по уходу за малышом, учились, как правильно держать ребенка на руках, кормить и пеленать.
Алина Пятерникова:
Хочу узнать больше информации про роды мам, потому что первую дочь рожала в России.
Юлия Церковская:
Рассказали про сухое питание для мам для увеличения лактации. Также мы посмотрели детские подгузники.
Диана Мардас, акушер-гинеколог УЗ «5-ая городская клиническая больница» Минска:
Наша основная цель – сделать доктора и пациента ближе друг к другу. Потому что впереди им предстоит большая слаженная работа – роды. И если в родах не будет команды, результат может быть абсолютно неопределенным. Наша задача сегодня – сформировать эту команду, показать мамам, что мы, доктора – открыты, мы работаем вместе в единой команде.
Такой масштабный конгресс в Беларуси проходит впервые. Подобные вскоре организуют во всех областных городах страны.