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«Сделать доктора и пациента ближе друг к другу»: первый республиканский конгресс «Мама-pro» прошел в Минске

01 октября 2017 12:37
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Новости Беларуси. Около 1000 семейных пар говорили о продолжении рода в Минске 1 октября. Как дождаться малыша и ухаживать за ним в первые моменты жизни, всё о беременности и воспитании ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Консультации вели специалисты различного профиля. Будущие родители прошли тренинги по уходу за малышом, учились, как правильно держать ребенка на руках, кормить и пеленать. 

«Сделать доктора и пациента ближе друг к другу»: первый республиканский конгресс «Мама-pro» прошел в Минске-1

Алина Пятерникова:
Хочу узнать больше информации про роды мам, потому что первую дочь рожала в России.

Юлия Церковская:
Рассказали про сухое питание для мам для увеличения лактации. Также мы посмотрели детские подгузники.

«Сделать доктора и пациента ближе друг к другу»: первый республиканский конгресс «Мама-pro» прошел в Минске-4

Диана Мардас, акушер-гинеколог УЗ «5-ая городская клиническая больница» Минска:
Наша основная цель – сделать доктора и пациента ближе друг к другу. Потому что впереди им предстоит большая слаженная работа – роды. И если в родах не будет команды, результат может быть абсолютно неопределенным. Наша задача сегодня – сформировать эту команду, показать мамам, что мы, доктора – открыты, мы работаем вместе в единой команде.

Такой масштабный конгресс в Беларуси проходит впервые. Подобные вскоре организуют во всех областных городах страны.

# общество # Беременность и роды # Фотофакт

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