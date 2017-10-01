«Сделать доктора и пациента ближе друг к другу»: первый республиканский конгресс «Мама-pro» прошел в Минске

Новости Беларуси. Около 1000 семейных пар говорили о продолжении рода в Минске 1 октября. Как дождаться малыша и ухаживать за ним в первые моменты жизни, всё о беременности и воспитании ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Консультации вели специалисты различного профиля. Будущие родители прошли тренинги по уходу за малышом, учились, как правильно держать ребенка на руках, кормить и пеленать.