Сделаем наш город еще краше!

В столице проходит конкурс на лучшее благоустройство и ландшафтный дизайн дворовых территорий, объектов торговли, здравоохранения и образования. За два дня столичные градостроители совместно с озеленителями посетят более 80 объектов, представленных районными администрациями на соискание премии.

Цель подобного мероприятия - обсудить новинки ландшафтного дизайна, обменяться передовым опытом, а заодно поощрить тех, кто приложил максимум усилий для цветочного украшения города.

Награды победителям будут вручены на празднике, посвященном 940-летию Минска.