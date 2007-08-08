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Сделаем наш город еще краше!

08 августа 2007 14:08
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В столице проходит конкурс на лучшее благоустройство и ландшафтный дизайн дворовых территорий, объектов торговли, здравоохранения и образования. За два дня столичные градостроители совместно с озеленителями посетят  более 80 объектов, представленных районными администрациями на соискание премии.
Цель подобного мероприятия - обсудить новинки ландшафтного дизайна, обменяться передовым опытом, а заодно поощрить тех, кто приложил максимум усилий для  цветочного украшения  города.
Награды победителям будут вручены на празднике, посвященном 940-летию Минска.
# общество

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