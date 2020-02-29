Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Новости Беларуси. Этот побег хотя и не сразу стал легендарным, но попал в учебники истории. Бегство с самой секретной базы нацистов и возвращение из плена на Родину на самолете, которым никто из беглецов не умел управлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше похоже на сюжет из кино, но это абсолютно реальная история. 75 лет назад группа советских военнопленных на самолете Heinkel 111 бежала из нацистского концлагеря на острове Узедом в Германии. В группе беглецов, возглавляемой летчиком Михаилом Девятаевым, был и наш земляк. Невероятная история гомельчанина Владимира Немченко в материале Александра Добрияна.

Февраль 1945-го. Остров Узедом. Секретная ракетная база нацистов Пенемюнде. Десять измученных советских военнопленных совершают побег на самолете. Это готовый сценарий к остросюжетному фильму. Сценаристам даже не придется додумывать – настолько невероятна эта история.

Степан Анушкевич, учащийся средней школы № 67 Гомеля:

Летели, можно сказать, вслепую. Немцы высылали за ними самолеты, чтобы их сбить. Девятаев думал, что эта роба очень приметная в кабине, которая просвечивается. И он ее снял, был без одежды. Немцы, которые пролетали, не обращали на него внимания, думали, что в кабине сидит немец, которому просто жарко.

Историю, которую сегодня изучают юные гомельские краеведы, в своих воспоминаниях подробно рассказал советский летчик Михаил Девятаев. Правда, говорить об этом ему разрешили только в 1957 году.

Александр Добриян, корреспондент:

Сегодня исследователи говорят о том, что дерзкий побег с ракетной базы Пенемюнде позволил советскому командованию узнать точные координаты стартовых площадок ракет ФАУ-2 и разбомбить не только их, но и подземные цеха по производству «грязной» урановой бомбы. Фактически уничтожить последнюю надежду Гитлера на продолжение Второй мировой войны. К таким оценкам можно относиться по-разному. Однако то, что поступок Владимира Немченко и его товарищей, явление уникальное – это исторический факт.

Спустя 12 лет после войны Михаилу Девятаеву вручили Звезду Героя. А вот остальным участникам побега повезло меньше: 6 из 10 членов группы погибли в боях в последние месяцы войны. После многочисленных проверок бывшие военнопленные были отправлены на передовую. Среди них и один из самых активных организаторов побега – гомельчанин Владимир Немченко. Его историю по крупицам собирает племянник Владислав Коновалов.