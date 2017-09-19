«Сберечь мир, который завоевали наши деды 70 лет назад»: акция ООН в поддержку мира во всем мире прошла у стелы «Минск – город герой»

Новости Беларуси. «Вместе на благо мира». 19 сентября у стелы «Минск – город герой» собрались школьники и студенты, ветераны и представители всех конфессий – всего около 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили много и, кажется, о самом важном – мире во всем мире. Традиционно раз в год Организация Объединенных Наций призывает отказаться от военных действий и сложить оружие. Международный день мира планета отметит уже 21 сентября.

19 сентября в Минске презентовали книгу «Дети за мир». Она совсем недавно вышла в свет и состоит из лучших сочинений мальчишек и девчонок со всей страны на такую важную и взрослую тему.