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"Сад ароматов" - в Ботаническом саду

23 января 2007 15:03
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Такой необычный проект белорусские учёные планируют осуществить уже в этом году. Дизайнеры соберут здесь растения, которые издревле применяются для лечения при помощи ароматов. По словам специалистов, даже получасовая прогулка по такому уголку природы снимет усталость, раздражение, придаст сил, поднимет настроение. В "букет" Сада ароматов" войдут такие кустарники и растения, как жасмин, роза и жимолость, лаванда и мелисса, а также ромашка и шалфей. При создании композиции будет учитываться не только аромат цветов, но и их окраска.
# общество

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