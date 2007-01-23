"Сад ароматов" - в Ботаническом саду

Такой необычный проект белорусские учёные планируют осуществить уже в этом году. Дизайнеры соберут здесь растения, которые издревле применяются для лечения при помощи ароматов. По словам специалистов, даже получасовая прогулка по такому уголку природы снимет усталость, раздражение, придаст сил, поднимет настроение. В "букет" Сада ароматов" войдут такие кустарники и растения, как жасмин, роза и жимолость, лаванда и мелисса, а также ромашка и шалфей. При создании композиции будет учитываться не только аромат цветов, но и их окраска.