Самый пожилой бильярдист мира живёт в Беларуси

Николай Александрович Нельга в 100-летнем возрасте остаётся в отличной спортивной форме. Собственный вековой юбилей ветеран спорта отметил за бильярдным столом!

Под руководством такого тренера бильярдную азбуку за час освоит любой новичок. Ещё бы, Николай Александрович – самый старый бильярдист планеты, впервые взял кий в руки 88 лет назад! В его честь коллеги-ветераны бильярда даже устравивают турнир. А в День пожилых людей и самому столетнему юбиляру вручили медаль. Причём такую, с цифрой «100», пришлось отливать специально.

– Секрет заключается в том, что человек должен трудиться и не забывать о физической культуре. Человечество, как эстафету, из поколения в поколение передает разные физические упражнения, национальные игры, и в том числе игру в бильярд, – считает бильярдист-долгожитель Николай Нельга.

60-летние и 70-летние пенсионеры для Николая Александровича – молодёжь. Однако в игре он им не уступает. Его конек – фирменный удар одной рукой. Его Николай Нельга освоил во время войны, в госпитале, когда левая рука была ранена.

– С ним играть легко и интересно. Он человек увлекательный. Спортом он занимается давно, ещё с войны играет, – рассказал ветеран бильярдного спорта Александр Петренко.

Столетний юбиляр за два часа разыгрывает пять партий. Занятия 2-3 раза в неделю – вот секрет долголетия! А ещё он увлекался боксом, фехтованием, легкой атлетикой, футболом и гимнастикой. В общем, по жизни шёл вместе со спортом.

По данным ООН, за последние полвека средняя продолжительность жизни увеличилась на 20 лет. К слову, в Беларуси каждый пятый житель – пенсионер. А более 700 человек перешагнули вековой рубеж. Причем женщин среди них в 7 раз больше, чем мужчин. Лидер по долгожительству – Гродненская область. День пожилых людей в нашей стране отмечается с 1992 года, и каждый раз напоминает нам о тех, кому так важно наше внимание.