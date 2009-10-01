Продолжается пресс-тур российских журналистов по Беларуси

Представители ведущих федеральных и региональных СМИ познакомились сегодня с древним белорусским городом-музеем Полоцком, а также посетили нефтеперерабатывающий завод.

Сегодня полоцкие экскурсоводы работали в необычном режиме. Пресс-тур – та же экскурсия, только вместо туристов журналисты. Из Беларуси они увезут не просто впечатления от увиденного. Результатом поездки по нашей стране станут многочисленные публикации и телерепортажи в российских СМИ.

– Я много езжу по зарубежным странам, так как веду в газете международную тематику. Но самое доброе ощущение, пожалуй, есть только в Беларуси, – рассказала о своих впечатлениях корреспондент газеты «Правда Севера» (Архангельск, Россия) Надежда Шилова.

В древнем городе достопримечательности на каждом шагу. Художественная галерея полоцкого музея-заповедника – настоящая сокровищница искусства с тысячами экспонатов.

– У меня родичи отсюда, сто лет назад уехали в Россию. Мы там обустроились, теперь душа рвётся сюда. И вот я здесь. Я просто вдыхаю Витебщину, где жил мой дед, ходил в школу, – рассказала главный редактор газеты «Кредо» (Красноярск, Россия) Елена Козлова.

– Люди интересные, отзывчивые. Интересно с ними разговаривать. Полоцк запомнился своей чистотой, которая сразу бросается в глаза. Европейский такой город, – считает корреспондент газеты «Алтайская правда» Вячеслав Куричук.

От современного искусства к старинным фрескам 12 века. Журналисты успели и помолиться в Спасо-Ефросиньевском монастыре, и послушать знаменитый орган в Софийском соборе.

Константин Исаев родом из Брянска – ровесника Полоцка. Столько воссозданных и отреставрированных памятников архитектуры видит впервые. На его родине многие старинные храмы не удалось сохранить.

– К сожалению, у нас во время войны город был полностью разрушен. Потом полностью восстановлен. Таких старых мест очень мало, – рассказал корреспондент Телеканала «Звезда» (Москва, Россия) Константин Исаев.

А на одном из мест, даже обычно острые на язычок журналисты, по собственному признанию, язык прикусили. Мало кто знает, что эта точка – географический центр Европы. Все тут же поспешили засвидетельствовать свое присутствие в самом центре Европы десятками фотоснимков.

Следующая точка маршрута – новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий страны. Обзорная экскурсия из окна автобуса. Многокилометровая территория, мощные установки и богатая инфраструктура. У предприятия даже есть свой инспектор ГАИ и мемориальный комплекс.

– Целая маленькая республика внутри республики! Очень хочется, чтобы шла дальнейшая модернизация. Потому что планы, которые были объявлены, грандиозные. И если вы достигните такой глубокой переработки – 95 %, то это будет современный уровень, – считает заместитель главного редактора газеты «Завтра» (Москва) Владислав Шурыгин.

Завтра кульминация пресс-тура. Журналисты из Полоцка уже отправились в Минск. В столице программа будет не менее насыщенной.