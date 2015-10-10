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Самый большой государственный флаг страны пополнил фонд Музея современной белорусской государственности

10 октября 2015 17:15
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Новости Беларуси. С национальным масштабом. Самый большой  флаг Беларуси стал частью экспозиции Музея современной белорусской государственности. Он едва поместился на самом большом столе музея, а вот 12 сентября, чтобы развернуть и удержать рекордное по размеру полотнище, понадобились три сотни человек. 

На создание рукотворного шедевра ушло три недели и почти три километра ткани. Флаг получился весом почти в триста килограммов, площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером футбольного поля. И сейчас уникальное полотнище пополнит фонд не менее уникального музея страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гурский, автор проекта:
Участники проекта своей искренностью сделали процесс разворачивания флага теплым и домашним. Мы хотели, чтобы акция запомнилась, была яркой, чтобы все еще раз вспомнили о том, что Беларусь – независимое, суверенное государство.

# общество # Герб и флаг Беларуси

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