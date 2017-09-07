Оплата школьного питания станет доступна через ЕРИП

С началом нового учебного года актуальность набирают не только вопросы, связанные непосредственно с обучением, но и, в целом, с организацией жизни детей в школьных стенах. Одна из главных тем – организация питания школьников.

Об этом мы сегодня и поговорим с компетентными людьми: главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Алексеева Александра и главный специалист отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дьякова Марина.