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Оплата школьного питания станет доступна через ЕРИП

07 сентября 2017 09:05
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С началом нового учебного года актуальность набирают не только вопросы, связанные непосредственно с обучением, но и, в целом, с организацией жизни детей в школьных стенах. Одна из главных тем – организация питания школьников.

Об этом мы сегодня и поговорим с компетентными людьми: главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования  Беларуси  Алексеева Александра и главный специалист отдела общественного питания Главного управления  потребительского рынка Мингорисполкома Дьякова Марина.

# Здоровое питание # общество # Марина Дьякова # Фотофакт

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