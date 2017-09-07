Розыгрыш 41-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 9 сентября

Одно из главных событий года – День города Минска отметим вместе с «Евроопт». В эту знаменательную дату в 41-ом туре игры «Удача в придачу» на кону три автомобиля, 200 денежных призов по 1 тыс. рублей каждый и 21-ая квартира в столице по адресу Мястровская, 3 около Минск-Арены и рядом с проспектом Победителей и водохранилищем «Дрозды».

9 сентября в Минске в ТЦ «Е-Сити» на улице Денисовская, 8 всех зрителей ожидает зажигательное шоу с участием популярных артистов. Множество сюрпризов и великолепное настроение.