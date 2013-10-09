Самогонщиков в Беларуси теперь отслеживают беспилотники

Новости Беларуси. С высоты птичьего полета. Белорусская милиция будет задействовать беспилотники для поиска самогонщиков. Первый рейс организовали над Налибокской пущей в Воложинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне изготовителей «бодрящего зелья» будут отслеживать с воздуха. Милиция работает на пару с сотрудниками МЧС. Видеосъемка ведется с высоты птичьего полета. Изображение передается в режиме реального времени. Специалисты следят за изображением на экране — источники теплового излучения отображаются желтыми пятнами.

Самогонные аппараты, как правило, тщательно маскируют в лесных чащах. Поэтому отыскать их не просто как с земли, так и с воздуха. Тем не менее, первая операция с применением беспилотников оказалась успешной. В ходе рейда выявили 5 нелегальных производств.

Их нашли недалеко от деревень Борки, Дорогунь и Яцково. Заподозрив неладное, предприимчивые торговцы бросили свои агрегаты и скрылись. Кстати, отходы самогоноварения они выливали прямо на землю или в реку. В ближайшее время все аппараты демонтируют и утилизируют.

Александр Данильченко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

Уничтожение данных заводов на какое-то время просто перекроет каналы поступления самогона на частные точки. В ближайшее время будут проводиться такие рейды. Мы не раскрываем, в каких районах они будут. Можно сказать, что они будут в том числе и зимой, несмотря на холодную погоду. Беспилотник может летать в любое время года, более того, он может летать в любое время суток.

По словам правоохранителей, летательный аппарат уже хорошо зарекомендовал себя в работе. Беспилотники также используют для отслеживания лесных пожаров, потопов, поиска людей. А главное, затраты куда ниже, чем при запуске вертолета.

Алексей Воробьев, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Беспилотный авиационный комплекс «Бусел» представляет собой наземный пункт управления и два летательных аппарата. В настоящий момент Физико-техническим институтом НАН Беларуси производится дальнейшее совершенствование данного комплекса, в рамках которого разрабатывается аппаратно-программный комплекс «Шлюз». Он в дальнейшем позволит передавать видеоизображение непосредственно с борта летательного аппарата на наземный пункт управления либо в контактную точку.