«Самое главное – предлагаются пути решения этих проблем». Что обсуждали на встрече Виктора Лисковича с молодёжью?

Новости Беларуси. Производственный туризм, топ-лист мест для посещения школьников и общение в Instagram с молодыми избирателями. Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Виктор Лискович провел прием граждан и встречу с молодежью брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы питания в учреждениях профобразования, трудоустройство школьников, стаж для родителей-воспитателей домов семейного типа и фестиваль для детей. «Детский квартал на Васнецова» – это объединение брестских домов для решения общих проблем. Опыт взаимодействия и роста можно и нужно масштабировать на всю страну, уверен автор проекта Виталий Иванов.

Виталий Иванов, родитель-воспитатель дома семейного типа: Что хотелось бы сегодня предложить. Это конкретное мероприятие республиканского значения – фестиваль детских домов семейного типа, который мог бы объединить детские дома раз в два года, например. Чтобы опытом поделиться, чтобы создать площадку для детей, которые могут показать себя.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Форма очень нужная, оправданная, и ты слышишь на местах те проблемы, которые сегодня волнуют наших учащихся, которые волнуют их педагогов-воспитателей. И самое главное – предлагаются пути решения этих проблем. Мы стараемся погрузить в работу членов Молодежного парламента. Как при Национальном собрании, так и областного, районного представительства. Но самое главное – мы их не просто зовем, мы хотим, чтобы они стали активными собеседниками в поднимаемых вопросах.

После приема граждан парламентарий пообщался с активом Молодежного парламента. Звучали предложения по усовершенствованию работы на местах, обсудили карьерные перспективы. Обратится с вопросами молодые люди могут и в Instagram – Виктор Лискович активный пользователь. Для одного из молодых депутатов устроили стресс-собеседование с каверзными вопросами на потенциальное повышение прямо во время встречи.

Александр Ольшевский, председатель Молодежного парламента при Барановичском городском Совете депутатов:

Я заявлял, что мне симпатичны каверзные вопросы. Я от своих слов не отказываюсь – это закаляет, тренирует стрессоустойчивость и позволяет искать ответы. Молодежь Барановичей – очень много хороших и активных ребят, очень много. И иногда даже они сами не понимают, что они такие и есть. Часть моей работы состоит в том, чтобы открывать в них какую-то активность.

В завершение визита Виктор Лискович и молодые парламентарии посетили памятное и святое место для каждого белоруса – Брестскую крепость. Следующим пунктом назначения аналогичной рабочей поездки станет Гомель.